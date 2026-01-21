Catalá descarta apartar a la concejala de Vox acusada de delito de odio y pide "dejar trabajar a la justicia"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, descartó este miércoles apartar a la concejala de Vox, Cecilia Herrero, a la que la Fiscalía le pide tres años de cárcel por delito de odio.

Catalá rechazó los comentarios de naturaleza racista publicados por Herrero, pero abogó por "dejar trabajar a la justicia" y por "respetar la presunción de inocencia".

En este sentido, comentó que "la costumbre y la dinámica" del Consistorio en esta legislatura y en la anterior, liderada por Compromís y el PSOE, era "respetar el Estado de Derecho".

"Ni una solicitud de la Fiscalía, ni una denuncia implican una condena", señaló. Al respecto, comentó otros casos judiciales que se produjeron en la pasada legislatura, que afectaban al equipo de gobierno, concretamente a Compromís.

"Se dejó trabajar a la justicia con el caso de Pere Fuset, en el que la familia de un fallecido le pedía 5 años de cárcel. Se respetó su condición de concejal y al final hubo acuerdo entre aseguradoras y no hubo condena", afirmó.

También puso como ejemplo el procedimiento contra el exalcalde, Joan Ribó, por la presunta construcción ilegal de una piscina.

"La casa tiene unas costumbres y dinámicas. En esta legislatura y en la anterior, ha sido dejar a la justicia trabajar, respetar la presunción de inocencia y el Estado de Derecho", añadió.

En cualquier caso, Catalá rechazó los tuits de Herrero. "No los comparto, ni los hubiera escrito. Es una forma de pronunciarse que nunca formará parte de mí ni de los concejales de mi partido", señaló.

Delito de odio

La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión por delito de odio para Cecilia Herrero por mensajes de naturaleza racista que publicó entre 2020 y 2024 en la red social X (antes Twitter).

Ante la publicación de más de 20 tuits de carácter racista entre esas fechas, la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido la apertura de juicio oral y una pena de entre 14 meses y tres años de prisión.

El ministerio público considera que los mensajes de Herrero en redes sociales estaban "encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión contra personas migrantes, integrantes del colectivo LGTBI y personas con discapacidad".

Cecilia Herrero durante una rueda de prensa. EFE/Biel Aliño

A través de "un lenguaje peyorativo, burlas y expresiones claramente estigmatizadoras", la Fiscalía afirma que "centra su ataque con especial beligerancia en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos".

Además, resalta que, "a través de los contenidos publicados durante los años 2020 a 2024 ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población".

"Los moros nos invaden", "basta de patrocinar al moro" o "expulsión ya de inmigrantes y del Gobierno en la misma patera" fueron algunos de los mensajes que Compromís denunció ante la Fiscalía.

"Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada" o "tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros" fueron otras de las consignas manifestadas por Herrero.

La mayoría de las publicaciones recogidas por la Fiscalía tienen tintes racistas, sin embargo, también hay otros mensajes polémicos como "ya le gustaría a Hitler ser la mitad de malvado que Echenique" o "¿la Ley de Eutanasia que prevé para personas como Echenique?".

Herrero lamentó haber conocido esta petición por parte de la Fiscalía por los medios de comunicación, sin que la misma le fuera notificada de forma oficial, ni a ella ni a sus letrados. "Estas filtraciones provocan una absoluta indefensión", denunció.