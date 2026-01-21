Bomberos y Guardia Civil buscan a una mujer desaparecida en una zona rural de Favara (Valencia)

Los bomberos de Valencia se han unido al dispositivo de búsqueda, coordinado por la Guardia Civil, para localizar a una mujer desaparecida en una zona rural del municipio valenciano de Favara, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos se movilizaron a las 18:54 horas de este martes con una dotación, un sargento, el grupo de rescate GERA, un coordinador forestal y un dron del Consorcio.

También participan en el dispositivo tres unidades de bomberos forestales, un dron de SIGSE y fuerzas de seguridad de la ONG IAE (Intervención, Ayuda y Emergencia).

La Guardia Civil ha informado a Efe que este operativo se inició en la tarde de este martes, sobre las 18-18:30 horas.

En él participan miembros de los equipos de Seguridad Ciudadana, del Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Servicio Cinológico y Remonta (SECIR) con perros especializados.

Emergencias de la Generalitat ha informado que en el dispositivo activado para la búsqueda de la mujer en un barranco de Favara participan dos unidades y la Unidad de Drones de los bomberos forestales de la Generalitat, así como tres brigadas, un helicóptero y un Grupo Especial de Rescate en Altura del Consorcio de Bomberos.

La Guardia Civil ha detallado que cuando ese helicóptero vuelva a la base, le relevará el de su Cuerpo si aún no ha terminado el operativo de búsqueda.

De momento, no se han aportado datos de las circunstancias de la desaparición ni de la mujer.