Andrea, la joven valenciana que triunfa en Andorra: "Estoy feliz. No soy una pesetera, no estoy solo por los impuestos"

Andorra, tierra de emprendedores, empresarios y creadores de contenido. Para algunos, también una forma de pagar menos impuestos.

El auge de población en el país es indiscutible, y ya roza los 90.000 residentes. Una de ellas es la valenciana Andrea Garte. Un personaje público que, como otros tantos, se expone a las críticas al tomar una decisión como la de irse del país. Ella lo tiene claro: "Estoy feliz. No soy una pesetera, no estoy solo por los impuestos".

La influencer y empresaria Andrea García Tendero, conocida en redes sociales como Andrea Garte, lleva ya algunos años viviendo en el país. Y aunque contrasta mucho con su tierra, Valencia, cada vez se siente más cómoda en su nuevo hogar.

Así lo explica en el podcast Ac2ality, en el que ha participado recientemente junto a su socia e influencer, Abril Cols, que también reside allí.

Preguntadas durante la entrevista por "los que critican por vivir en Andorra", ambas responden: "Ojalá supieran dónde tributan sus influencers favoritos".

Sobre ello, confiesan que "todo ayuda, todo suma, y sería ridículo decir que no". Eso sí, Garte subraya que no es lo único importante: "Pienso que hemos encontrado nuestro espacio en Andorra y estamos felices. Si no, no estaría allí".

Cols, añade: "No somos tan peseteras". "Ni tan agarradas", asegura Garte, "como para estar únicamente por los impuestos".

La valenciana empezó como creadora de contenido en su ciudad, Valencia. Allí fue aumentando su número de seguidores. Además, montó su primera empresa, My Agleet, con almacén en la propia Comunitat Valenciana.

Actualmente ya no tiene esta marca, pero durante esta andadura es cuando decidió mudarse a Andorra. Allí se asoció con Abril Cols y fundaron Balanzen, su proyecto más reciente.

De este modo, ambas aseguran que están "haciendo cosas que suman": "Nos suman a nosotras y suman al país".

"Yo estoy muy a gusto, me encanta Andorra", confiesa Garte. Por su parte, Cols insiste sobre ello: "Siempre lo hablamos, tenemos algunos amigos que no les gusta nada Andorra. Siempre decimos lo mismo, si a mí no me gustara, no estaría".

Insiste en que "no podría vivir en un sitio únicamente por el dinero", y explica el por qué: "Al final trabajas para ti, pero estás viviendo en un sitio que no te gusta por el dinero, es un poco contradictorio".

Las influencers aprovechan, además, para mandar un mensaje a quienes les cuestionan por su decisión: "Creo que la gente odia Andorra porque es lo único que conoce, como que no tienen la información suficiente".

"Yo siempre digo que ojalá supieran dónde tributan sus influencers favoritos", añaden. Así, apuntan que, en ocasiones, "no sabes que hay mucha gente que vive en España y tributa fuera".

Para cerrar el tema, mandan un mensaje de paz: "Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana, vivir donde quiera y vivir su vida como la tenga que vivir".