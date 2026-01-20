Las enfermeras del hospital La Fe de Valencia se unen para impulsar la investigación en cuidados: "Somos referentes"

Las enfermeras del hospital La Fe de Valencia se unen para impulsar la investigación.

El Grupo de Investigación Arte y Ciencia en Cuidados del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) ha incorporado a seis nuevas enfermeras doctoras procedentes del Departament de Salut València La Fe para reforzar así su posición como referente en investigación enfermera.

Estas profesionales desarrollan su labor asistencial en diversas unidades del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, como Hospitalización a Domicilio, Urgencias, UCI o Hematología, y en centros de atención primaria del Departament.

De esta forma, su incorporación eleva a 18 el número total de enfermeras doctoras integradas en el grupo, liderado desde 2022 por el enfermero Carlos Saus.

El objetivo, explica Saus, es que todas las enfermeras doctoras del Departament de Salut Valencia La Fe que lo deseen se integren en este grupo multidisciplinar que potencia la generación de conocimiento y el avance de la investigación en cuidados.

"Necesitamos investigar sobre cuidados basados en la evidencia, orientados a la seguridad clínica y a la práctica enfermera avanzada, y trasladar estos avances a la práctica asistencial para mejorar la salud de nuestros pacientes y los resultados en la sociedad", afirma.

La ampliación del equipo permitirá incrementar en 2026 el número de publicaciones científicas en revistas indexadas, impulsar nuevos proyectos competitivos, fortalecer la transferencia de conocimiento y fomentar el desarrollo de tesis doctorales y estudios clínicos.

Hasta ahora, el grupo estaba mayoritariamente integrado por personal docente de la Escuela de Enfermería La Fe y por enfermeras que realizaban su tesis doctoral bajo la dirección de personal del grupo de investigación.

Esta incorporación pretende también contribuir a garantizar la continuidad del Grupo Arte y Ciencia en Cuidados tras el cierre de la Escuela de Enfermería La Fe.

La meta, subraya Saus, es "aglutinar a todas las enfermeras doctoras del Departament La Fe que lo deseen para garantizar la continuidad de este grupo consolidado de investigación enfermera en cuidados".

Por ello, realiza un llamamiento a todas las enfermeras doctoras del Departament o de centros asociados al IIS La Fe que deseen sumarse al equipo, con el propósito de continuar siendo líderes y referentes en investigación en cuidados.