La Aemet avisa a Valencia: la borrasca 'Harry' dejará olas de 6 metros y una nueva borrasca con lluvia y nieve

Prosigue el temporal en la Comunitat Valenciana con la llegada de la borrasca 'Harry' y un nuevo temporal mediterráneo. La Aemet ha alertado de que llegarán olas de seis metros junto a precipitaciones importantes que, a partir del miércoles, se extenderán a otras zonas.

Así lo ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, quien ha subrayado que, a partir del martes, las precipitaciones abundantes se extenderán a la autonomía valenciana a partir del martes.

Un temporal que también traerá consigo nevadas copiosas en puntos del Pirineo y provincias de Teruel y Castellón a partir de unos 1.000 metros.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, estas serán más bajas con heladas en amplias zonas, mientras que no se esperan grandes cambios para los valores diurnos.

'Harry' perderá intensidad el miércoles pero se espera la influencia de borrascas atlánticas con lluvias en la mayor parte del país y nevadas que, de cara al viernes y fin de semana, podrían caer en las montañas y en zonas más bajas.

Con el temporal, soplarán vientos muy fuertes de levante que darán lugar a temporal marítimo importante en Baleares y Cataluña este lunes, con olas que podrán superar los seis metros. Por ello, Del Campo ha advertido de que será peligroso acercarse a playas y acantilados.

Además, el martes continuará la inestabilidad en todo el área mediterránea, con lluvias abundantes y persistentes en amplias zonas del este peninsular y Baleares, pero especialmente en Girona, Tarragona, puntos del interior de Castellón, sur de Teruel y zonas costeras del sur de la Comunitat Valenciana.

El martes también nevará copiosamente en el Pirineo, Teruel y Castellón, a partir de unos 1.000 metros de altitud, por lo que puede haber problemas en carreteras que transiten por encima de esa altura. También podrá nevar de forma más débil en otras montañas del norte y centro peninsular.

Al mismo tiempo, el temporal marítimo será importante en toda la costa mediterránea del este peninsular y en Baleares con olas que superarán los seis metros.

Precaución por el temporal

De esta forma, Del Campo ha recomendado no acercarse a la primera línea de costa este martes y ha añadido que se esperan rachas muy fuertes de viento. Además, las temperaturas nocturnas bajarán y habrá heladas en buena parte del interior de la Península.

Sin embargo, las temperaturas máximas subirán ligeramente, aunque el ambiente será frío, con valores inferiores a 10ºC en buena parte del interior, "propio de estas fechas", ha explicado.

(12:15 h)⚠️ Nueva actualización del boletín de fenómenos meteorológicos:



🌧️Alerta por lluvias:

🟡Se amplía la alerta amarilla al litoral norte de Alicante a la ya activada en el litoral norte de Castellón y litoral sur de Valencia



Se mantiene:

🌊Alerta por fenómenos costeros:… pic.twitter.com/Ka6IpoUlMl — Emergències 112CV (@GVA112) January 19, 2026

El miércoles, aunque 'Harry' irá perdiendo fuerza, todavía lloverá en Baleares y en zonas del área mediterránea peninsular.

Ayuntamiento de Valencia

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha reforzado la presencia marítima de los efectivos de Policía Local y Protección Civil así como su presencia en la ciudad y en Pobles del Sud ante la alerta naranja por fenómenos costeros en el litoral norte de la provincia.

Además, han recordado una serie de recomendaciones ante la alerta como cancelar actividades náuticas y deportivas; alejarse de paseos marítimos y playas; asegurar embarcaciones; colocar barreras y retirar mobiliario de los exteriores frente al mar.

Además, recomiendan informarse siempre a través de los canales oficiales para conocer las últimas novedades sobre el temporal en la provincia.