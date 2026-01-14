El PP y Vox prevén retomar la comisión de investigación de la dana de Les Corts en febrero con las víctimas

La comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes retomará las sesiones el próximo mes de febrero con la comparecencia de las víctimas. Se trata de la previsión en la que trabajan el PP y Vox, según confirman fuentes de ambas formaciones, a la espera de que se concrete el calendario.

La actividad del Parlamento autonómico es más bien baja estas semanas. El periodo de sesiones del nuevo año arranca oficialmente el mes que viene después del parón navideño. El 19 de diciembre se celebró el último pleno y el siguiente está fijado para el 9 de febrero.

Entre medias, funciona la Diputación Permanente y se podría habilitar alguna comisión de manera extraordinaria. Pero no es el caso. La intención es que todo entre dentro del calendario hábil. Así que la comisión de la dana se reiniciará como el resto.

Hasta el momento, han pasado por la Cámara los técnicos, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por el PP y Vox. Algo criticado por los partidos de la oposición (PSPV y Compromís) al considerar que las víctimas tenían que comparecer primero.

El Parlamento autonómico pidió en su momento a la Conselleria de Justicia el listado de asociaciones constituidas a raíz de la tragedia o que representaran a afectados. Tras recibirlo, la Cámara cursó invitación para ofrecerles comparecer. A su vez, hicieron llamamiento público.

Algunas organizaciones de víctimas se han mostrado muy críticas con esta actitud y criticaron la tardanza. Pero pidieron acudir.

Hasta el momento, se ha recibido la petición de un total de 9 organizaciones y de dos víctimas individuales que también se han dirigido a Les Corts.

Esta es la previsión con la que se trabaja ahora. De hecho, el portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, afirmó este lunes que le creía "ya oportuno" que las víctimas acudieran a la Cámara a comparecer "cuanto antes".

Con este telón de fondo, ahora la mesa de la comisión tendrá que convocar la comisión y, ahí, planificar las comparecencias. Algo que tendrá lugar las próximas semanas.

Expertos y técnicos

La comisión de la dana celebró el pasado 1 de julio su primera sesión con comparecientes. Después llegó el verano y la actividad no regresó hasta septiembre. Hasta ahora, por el Parlamento han pasado expertos en obras hidráulicas e ingenieros.

Varios de ellos han defendido que el retraso en las obras por parte de los sucesivos gobiernos centrales del PSOE y el PP elevaron la magnitud de la dana. Así, consideraron que las citadas obras habrían mitigado el impacto de la tragedia y se habrían evitado muertes.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la del arquitecto urbanista Alejandro Escribano, quien fue citado en calidad de experto, aunque su familia también es víctima de la dana: su sobrina, única hija de su hermano, falleció en la riada el pasado 29 de octubre.

"He tratado de saber exactamente qué pasó aquel día y por qué ocurrió. Los caudales aquel día fueron de entre 2.500 y 3.500 metros cúbicos y si se hubieran desviado 700 metros cúbicos al Turia se hubieran podido absorber 1.500 en total junto a los 800 del Poyo", dijo.

"¿Eso qué significa? Que el agua hubiera bajado de nivel. No hace falta ser un experto para entender que la diferencia entre 1 metro de agua y 2 metros de agua es la diferencia entre vivir o morir. Estoy seguro de que si la vía verde hubiera estado hecha, mi sobrina estaría viva. ¿Esto es rebatible? Difícilmente lo es", sentenció.

Conexión entre el barranco del Poyo y el nuevo cauce del Turia prevista en el proyecto de Typsa. EE

También en esta tesis pivotó el ingeniero de caminos Teodoro Velázquez, quien trabajó durante 25 años en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En su intervención aseguró que sin las obras de encauzamiento previstas y sin un sistema de alerta temprana válido, "a las 17:00 horas la tarde las personas estaban sentenciadas a muerte".

Las intervenciones de los técnicos solo sufrieron un paréntesis para meter de manera urgente la del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en noviembre. Fue la que más expectación generó, como era previsible.

El dirigente había dimitido días atrás y acudió para centrarse en el discurso político con los argumentos que mantuvo durante el último año -sobre todo la falta de información de los organismos estatales- sin responder a las preguntas de la oposición y sin aportar novedades.

Primeras en el Congreso

A diferencia de la comisión de investigación de Les Corts, las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 fueron las primeras en comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados.

Ésta sufrió un comentado retraso debido a que el PSOE se negaba a que entre los citados se incluyera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pedían Compromís y Podemos. Finalmente los socialistas cedieron, aunque lo metieron en el bloque de reconstrucción.

Ser las primeras en desfilar por la comisión del Congreso era una de las reclamaciones de las asociaciones más representativas, y los partidos de la izquierda aprovecharon la circunstancia para cumplir con este gesto simbólico y, de paso, contraponerlo a Les Corts.

Sus intervenciones comenzaron el 4 de noviembre, apenas un día después de que Mazón anunciara su dimisión como presidente de la Generalitat.