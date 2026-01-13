Pradas complica el futuro judicial de Mazón: declara que le pudo dar órdenes en la dana a través de su jefe de Gabinete

La jornada de este lunes en el juzgado de Catarroja que dirige la causa de la dana combinó novedades de interés para el procedimiento con momentos de importante tensión a las puertas de las dependencias judiciales.

La exconsellera Salomé Pradas complicó el futuro judicial de Carlos Mazón al declarar ante la magistrada que pudo darle órdenes la tarde de la dana a través de una persona de su máxima confianza: José Manuel Cuenca, el que fuera su jefe de Gabinete. Éste lo negó.

Una teoría que da argumentos -y acerca- la exposición razonada que la jueza podría elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para pedir que se investigue al expresidente de la Generalitat.

Pradas y Cuenca se enfrentaron a un careo acordado por la jueza para tratar de aclarar las contradicciones existentes entre las versiones de los dos sobre las comunicaciones que tuvieron lugar el día de la tragedia.

En su declaración, la exconsellera -quien lloró en varias ocasiones- evidenció su cambio de estrategia judicial, algo que ya había dejado patente en diversos posicionamientos públicos en medios de comunicación pero no en el juzgado.

Si en su primera comparecencia como investigada el pasado abril solo mencionó a Mazón para asegurar que "no se le esperó" para el envío de la alerta de las 20:11, este lunes lo señaló directamente.

Entendió, dijo, que se "entrometió" en una de las medidas más importantes que se debatieron en el Cecopi aquel 29 de octubre de 2025: la del confinamiento.

Los gestos

En una declaración en la que mencionó una y otra vez al expresidente de la Generalitat, la sala en la que tenía lugar el careo no solo fue escenario de las manifestaciones de Pradas, sino de importantes gestos. Entre ellos, los intentos de su letrado de que no se excediera en sus afirmaciones con cierta incomodidad.

Algo que no pasó en absoluto desapercibido. La exconsellera acompañó algunas de sus consideraciones de un "aunque me ponga caras mi abogado".

Pradas trató de aclarar la cronología de conversaciones que mantuvo en las horas clave de la tarde del 29 de octubre de 2024 con el equipo de Presidencia de la Generalitat.

Así, relató que intentó contactar con Mazón tanto a las 19:10 como a las 19:36 para informarle sobre el Es-Alert y sobre que se valoraba un confinamiento.

En aquel momento, en el seno del Cecopi se debatía el contenido de una alerta que incluía la orden a la población de permanecer en sus domicilios. Algo que suponía, en la práctica, confinar y que generó un importante debate.

Finalmente, esa medida no se llevó a cabo porque no fue el mensaje que se mandó a las 20:11, y el cual solo llevaba la instrucción de evitar desplazamientos.

Una "persuasión"

Ante esa posibilidad de confinar, explicó Pradas, ella "creía que el presidente debía conocer el caso". Pero, "al no poder contactar con él", llamó al que fuera secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García.

También estuvo en comunicación con José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón, quien le dijo por wasap la frase de "Salo, de confinar nada".

Esa conversación tuvo lugar a las 19:54 y Pradas interpretó que aquella orden venía, en realidad, de Mazón al considerar a Cuenca "una extensión" del presidente.

"Noté una persuasión repentina para que esa medida que estaba sobre la mesa no se llevara a cabo en las condiciones que se hablaba", afirmó.

La jueza insistió mucho en este aspecto a lo largo del careo en un intento de averiguar si Mazón dio alguna orden a través de Cuenca que influyera en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi.

"Nunca fui intermediario"

"Yo nunca le di (a Pradas) una sola orden ni instrucción en relación con la emergencia ni directa ni indirectamente", aseguró el jefe de Gabinete del que fuera presidente de la Generalitat.

"Lo importante no es que se la dé, sino por orden de quién. Dilucidar si era intermediario", le replicó la magistrada. "Yo nunca fui intermediario", zanjó Cuenca.

Pero frente a estas afirmaciones estaban las de Pradas. "¿Usted entendía que lo de Cuenca venía de Mazón?", le cuestionó la jueza.

"Es que no podía ser de otra forma. Es lo que opino…pero yo no lo sé", apuntó en una parte del interrogatorio. "Por encima de mí tenía solo a Mazón. Él delegaba en Cuenca y era con quien yo hablaba diariamente. Era el jefe de gabinete, una extensión del president. Cuando yo hablaba con él es porque él tenía indicaciones de Mazón", agregó en otro momento.

Y ante eso, ¿qué hizo el día de la dana?, le vino a preguntar la jueza. "Yo me sentía como en un intento de persuasión, pero no le hice caso ni por la mañana ni nunca. Yo no hacía caso, pero me gustaría saber de dónde venía la orden", dijo.

Sin embargo, Cuenca repitió en todo momento que no era una instrucción, intromisión o persuasión, sino que mostraba sus dudas jurídicas tras hablar con Cayetano García y comunicarle éste que iba a hacer la consulta a la Abogacía de la Generalitat.

"Era una reflexión mía para ayudar. Mis impresiones o lo que le digo no las toma como tal porque ella tenía claro lo que tenía que hacer", añadió.

La jueza le recordó en este punto al exjefe de gabinete de Mazón que la Abogacía avaló la medida del confinamiento. Cuenca indicó que desconocía tal pronunciamiento.

"¿Usted no hablaba por Mazón?", le cuestionó la magistrada. "No", contestó el que fuera su jefe de Gabinete. "¿Sabía algo Mazón del confinamiento?", le volvió a preguntar. "No lo sé", replicó Cuenca.

"Desde luego, el señor Mazón no estuvo durante la emergencia", valoró la magistrada, quien cuestionó a Pradas sobre con quién habló del Es-Alert.

"Ni con Cuenca ni con Cayetano. Yo llevaba desde las 19:10 intentando hablar con Mazón para informarle. No pude hasta las 19:43 y muy brevemente. Ahí le dije que se había determinado enviar alertas por Forata. En la llamada de las 20:10 ya estaba en gestión más de media hora. Mazón me llama para decirme que está viniendo y a las 20:18 para preguntarme donde tenía que ir", expuso.

Reproches por el móvil

El careo de este lunes también sirvió para que tanto jueza como fiscal apretaran a Cuenca con sus wasaps y le reprocharan que no los haya aportado.

Recientemente, un informe de la Generalitat remitido al juzgado constató que devolvió su móvil corporativo después de realizar un reseteo y de que todas las aplicaciones y datos fueran borrados.

En la declaración de este lunes ha habido bastante lío con su justificación, ya que ha comentado que entregó un móvil que no estaba en uso desde junio de 2025, y en el cual almacenaba todas las conversaciones del día de la dana.

Ahora, ha dado su autorización para que se acceda al contenido desde su móvil actual si es que se pueden recuperar los mensajes en la aplicación.

Pradas ha aprovechado estos reproches para remarcar que ella pidió que no resetearan su móvil, que aportó todos sus wasaps con cargos del Consell y que no ha borrado ninguno de sus mensajes de aquel día -lo que podría abrir la puerta a que le pidieran más-. "Si se aportaran los wasaps de todos los del Cecopi se avanzaría más", llegó a sugerir.

Alerta por Forata

Por otro lado, la exconsellera insistió en que hasta las 19:43 se valoraba enviar la alerta por la posible rotura de la presa de Forata y que estaba sobre la mesa el confinamiento.

Unas declaraciones que contradicen a las de la jueza en sus autos y a las del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Ambos han manifestado que a esas alturas del Cecopi, y concretamente a partir de las 19:00, comenzó a llegar información sobre la emergencia en otros puntos de la provincia de Valencia.

De esta manera, sostienen que el Es-Alert de las 20:11 se mandó por esa situación y no solo por Forata.

Pradas también comentó que "no sabía" que Mazón estaba en "una comida": "Si lo llego a saber le llamo más veces".