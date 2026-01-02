Feijóo aporta a la jueza los whatsapps con Mazón: "¿El Gobierno os ha llamado? Espero que os esté prestando ayuda"

Alberto Núñez Feijóo ha aportado de manera voluntaria este viernes a la jueza de la dana una nueva acta notarial en la que figuran los mensajes que intercambió el 29 de octubre de 2024 con Carlos Mazón.

Como ya quedó patente en la anterior, la primera comunicación fue a las 19:59. El líder del PP le escribió al entonces presidente de la Generalitat: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

Mazón le respondió a las 20:08: "Gracias presi. Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". "Noche larga por delante", le dijo a las 20:15. Se trata de los momentos simultáneos al envío de la alerta a los móviles, que se produjo a las 20:11.

La llegada del jefe del Ejecutivo autonómico al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi, fue a las 20:28.

A las 20:26 Feijóo le escribió: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio".

La conversación sigue entre ambos. Al parecer, Mazón llamó al líder del PP, pues a las 21:29 le dijo este último: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. ¿Te puedo llamar a las 22.30h? Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo amigos".

A las 21:44 le contestó el expresidente de la Generalitat: "Te estaba llamando para móvil de Pallete (en referencia al presidente de Telefónica). No podemos currar sin Telefónica. Ya he hablado con él". Feijóo le mandó el contacto.

"Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos", le expuso Mazón a las 21:45.

Más adelante, a las 23:21, Feijóo le preguntó: "El Gobierno os ha llamado? Espero que sí y os estén prestando ayuda suficiente". "¿A qué hora os han llamado? ¿A qué ministro tienes de referencia?", prosiguió.

Mazón contestó que "más o menos sí" respecto a la ayuda. "Pero han montado un gabinete de crisis que no sirve para nada. Bah", se quejó. A lo que añadió que había hablado con Sánchez, Montero "y los de defensa e Interior" para que tuvieran en prealerta a efectivos para el día siguiente.

"El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", le comentó el entonces presidente de la Generalitat a las 23:23.

Aun así, le aseguró que a través de la Delegación del Gobierno tenían "de momento" lo que necesitaban, que era la UME.

En los siguientes minutos, Feijóo le preguntó sobre cuándo se creía que acababa la dana y mostró su disposición a desplazarse a Valencia. "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana estoy a la orden", le señaló a las 23:25.

"A las tres de la mañana como pronto. Noche eterna por delante. No lo hemos hecho público aun pero ya están apareciendo muertos en Utiel. Van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto presi. Van a ser decenas seguro", le comunicó a esa misma hora.

"Lleva la iniciativa de comunicación"

"Sí, sí, te voy diciendo. Pero hasta que no amanezca mañana no sabemos qué cojones nos vamos a encontrar", le indicó a las 23:26.

El último mensaje enviado por Feijóo esa jornada fue a las 23:27: "Lógico. Ánimo amigo". Y le insistió: "Lleva la iniciativa de comunicación. Esa es la clave. Los alcaldes y diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

"Estamos en ello. Gracias presi", le contestó Mazón a las 23:29.

Segunda aportación de mensajes

El líder del PP ha aportado estos mensajes de manera voluntaria. La magistrada, en un auto del pasado lunes, comunicó al dirigente que tenía la posibilidad de facilitar los whastapps completos con el expresidente de la Generalitat durante el 29 de octubre de 2024 en un plazo de tres días.

Lo hizo después de que Feijóo aportara un acta notarial en la que venían las comunicaciones de Mazón con él, pero no los mensajes mandados por el líder del PP.

En ella se comprobaba que el expresidente de la Generalitat no contactó con Feijóo hasta las 20:08. Algo que ha sido aprovechado por el PSOE para reseñar que no fue verdad aquello que el líder del PP dijo sobre que Mazón le informó de manera permanente aquel día.

Feijóo justificó que presentó lo que la magistrada le había pedido. Pero la instructora volvió a dirigirse a él para ofrecerle la posibilidad de facilitar las conversaciones íntegras. Lo justificó en la necesidad de contextualizar los mensajes.

En su opinión, expresiones como "gracias, presi" (enviado por Mazón a las 20:08 horas) o un "luego te cuento" (20:09 h), o un "estamos desbordados" (21:45 h), entre otros, "justifica, efectivamente, que dichos whatsapps, así como el resto de los aportados, pueda entenderse su significado en el marco de una conversación".

Feijóo mostró su disposición a "colaborar con la justicia" y anticipó que aportaría una nueva acta notarial con sus mensajes. Este viernes finalizaba el plazo.

En el partido se mostraron desde el principio sorprendidos por esta diligencia de la jueza. Se trata, afirman, de mensajes "privados" que custodia el móvil del líder de la oposición. Un cargo que, además, está aforado.

Así, recuerdan que Mazón no está investigado en esta causa judicial y Feijóo no tenía responsabilidad alguna de decisión en la gestión de la dana.

Pero a ello añaden la cuestión del plazo de tres días. "Para hacer algo voluntario ningún plazo es obligatorio", indican fuentes del PP.

La incomodidad de Feijóo con este asunto resulta evidente. Sin implicación directa en la gestión de la dana, la causa judicial le ha acabado salpicando pese a haber superado la crisis política con la dimisión de Mazón y la etapa de Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat.

Además de la aportación de los whatsapps, tendrá que declarar como testigo el próximo 9 de enero. Una comparecencia a la que la magistrada ha accedido que realice de manera telemática tras pedirlo él mismo, aunque le ha afeado que no lo haga de manera presencial en un grave procedimiento con 230 muertos.

Feijóo ha tratado desde el principio de contraponer su actuación a la del PSOE. Durante estas semanas ha recalcado que él no ha borrado los mensajes de su móvil, aludiendo así al caso que afectó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

"Yo he dado todos los mensajes. Yo no soy Sánchez. Y por supuesto, mi colaboración con la jueza es al 100%. Yo no me voy a callar cuando la jueza me haga cualquier pregunta", ha sentenciado. A todas tendrá que contestar en unos días.