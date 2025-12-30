El PERTE SHiNE-AMV impulsa la digitalización del ciclo urbano del agua para mejorar el servicio en Valencia

En los últimos meses, el proyecto SHiNE-AMV, enmarcado en el PERTE del ciclo urbano del agua ha avanzado de forma significativa en la "modernización y digitalización" del ciclo urbano del agua en el Área Metropolitana de Valencia.

Una actuación que persigue el objetivo de "evolucionar hacia un servicio más eficiente, sostenible y transparente" a partir de la incorporación de soluciones tecnológicas innovadoras.

El proyecto se encuentra ahora mismo en una nueva fase en la que se han desarrollado las actuaciones derivadas de la adjudicación del contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de medida y transmisión de señal.

Tal y como ha transmitido Global Omnium en un comunicado, se trata de "un hito clave dentro del proceso de transformación que ya está generando mejoras visibles en el territorio".

"Estos progresos están permitiendo disponer de más información en tiempo real sobre el funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, lo que facilita una gestión más ágil y preventiva", explican.

Además, ha permitido mejorar la monitorización de caudales y parámetros de calidad, reduciendo tiempos de respuesta ante incidencias y aumentando la fiabilidad del servicio.

De igual manera, se han comenzado a integrar nuevas herramientas digitales que contribuyen a optimizar la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas y detectar posibles vertidos no autorizados, reforzando la calidad del agua y la atención a la ciudadanía.

El desarrollo del proyecto continúa llevándose a cabo de manera coordinada con los municipios implicados, favoreciendo una gestión más unificada y eficaz de las infraestructuras hidráulicas metropolitanas.

Esta colaboración ha permitido "avanzar en la implantación de sensores inteligentes, sistemas de transmisión de datos y plataformas digitales de análisis, acercando la innovación a la vida diaria de la ciudadanía y potenciando la transparencia en la gestión del servicio".

En paralelo, el proyecto también impulsa acciones orientadas a promover un uso responsable del agua y a concienciar sobre la importancia de su protección en un contexto de cambio climático, recordando que, en palabras de Andross Pérez, responsable del proyecto SHiNE-AMV, "reforzar la calidad del agua y la atención a la ciudadanía es esencial para un modelo sostenible".

Plazos del proyecto

SHiNE-AMV avanza conforme al calendario previsto y se encuentra actualmente en una fase clave de despliegue.

En esta nueva etapa, se continúa trabajando en la implementación de la tecnología avanzada prevista para ampliar el alcance de las mejoras y consolidar los beneficios obtenidos.

Además, en los próximos meses está previsto completar la puesta en servicio de los nuevos equipos y sistemas digitales incluidos en el proyecto, lo que permitirá seguir incorporando tecnología y conocimiento a la gestión del agua, reforzando su sostenibilidad, eficiencia y cercanía a la ciudadanía.

El proyecto "avanza así hacia un modelo de servicio público más moderno, eficiente y preparado para los desafíos presentes y futuros".

"La adopción de nuevas tecnologías no solo permitirá mejorar la calidad del servicio y reducir el impacto ambiental, sino también fortalecer la coordinación entre administraciones y agentes implicados", concluyen