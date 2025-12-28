València suspende Expojove y todas las actividades municipales al aire libre por la alerta

El Ayuntamiento de València ha suspendido Expojove y todas las actividades municipales al aire libre con motivo de la alerta naranja por lluvias decretada para este domingo en toda la provincia de Valencia.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias para este domingo en toda la provincia de Valencia, por precipitaciones que podrían dejar 40 litros en una hora y entre 100 y 150 en 12 horas, así como el aviso amarillo por tormentas.



Tras la activación de estas alertas, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de parques y jardines de la ciudad durante esta jornada, por lo que se prohíbe el acceso al Jardín del Turia y se recomienda no transitar por el Bosque de La Devesa.

También permanecerán cerrados los cementerios; se suspenden las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal y, desde la pasada noche, está activo el CAES de Emergencia Climática del Carmen, que se suma a los ya abiertos a diario de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.



Estarán también cerrados el mercado de la Plaza Redonda y el rastro, así como los mercados extraordinarios, y quedan suspendidas todas las actividades municipales al aire libre organizadas con motivo de las fiestas navideñas.



Entre ellas, Expojove; la pista de hielo y el carrusel de la plaza del Ayuntamiento; la noria de la plaza de San Agustín; el paje real; la Central de la Navidad; el taller de Navidad y la yincana en la Devesa, y los conciertos y talleres de Valencia Music City, Visit Valencia y Turismo.

Expojove 2025

Expojove 2025 es la Feria de la Infancia y la Juventud de València, un gran evento de ocio familiar que se celebra en Feria Valencia del 26 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, coincidiendo con las vacaciones de Navidad. Durante esos diez días el recinto se convierte en un gran espacio de más de 50.000 m2 con juegos, espectáculos y actividades pensadas para niños y jóvenes, pero también para que las familias disfruten juntas. Es una cita muy consolidada en la ciudad y en 2025-2026 celebra su 42ª edición.​

La edición 2025 se organiza bajo el lema «Navidad, la ilusión que llevamos dentro» y refuerza especialmente las propuestas para la primera infancia, con espacios específicos para niñas y niños de 0 a 5 años como “Tierra de gigantes” o “Sonarium”, enfocados a la exploración sensorial y el juego en familia. Además, hay zonas con circuitos de aventuras, juegos artesanales, laberintos, talleres creativos, teatros mecánicos y varios escenarios con actuaciones de teatro, música, circo y cuentacuentos. Cada tarde se cierra la jornada con una gala mágica con diferentes magos invitados.​

Otro rasgo importante de Expojove es su carácter educativo y divulgativo: hay pabellones dedicados al deporte, a la Unidad Militar de Emergencias, a las Fuerzas Armadas y a cuerpos de seguridad, así como stands municipales y de entidades públicas donde se ofrecen talleres didácticos, actividades ambientales y propuestas para conocer mejor servicios como bomberos, policía o transporte público. Todo ello se combina con zonas deportivas, competiciones, espectáculos de circo y música, creando un plan completo para pasar el día en familia durante las fiestas navideñas, con entradas de precio asequible y gratuidad para los más pequeños.