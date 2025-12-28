La lluvia provoca el desvío de 9 vuelos y el corte de las Cercanías en Valencia mientras se cancelan todos los actos

Un hombre coloca una barrera en la puerta de su comercio para evitar la entrada del agua durante la tormenta registrada en la localidad de l'Alcúdia (Valencia). EFE/Kai Försterling

Las intensas lluvias que afectan a buena parte de la provincia de Valencia han provocado el desvío de 9 vuelos desde el Aeropuerto de Manises y el corte de la línea 1 de Cercanías entre Alginet y Castelló. Según ha informado Aena, a lo largo de la jornada se han desviado dos vuelos a Palma, cuatro a Barcelona, dos a Madrid y uno a Castellón.



Desde el gestor de los aeropuertos españoles se indica que hay regulaciones por mala meteorología y recomienda consultar con las aerolíneas el estado de los vuelos y extremar la precaución en los desplazamientos.



Desde Metrovalencia se ha notificado que como consecuencia de la lluvia ha quedado el servicio interrumpido entre Alginet y Castelló.





Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha establecido un refuerzo por el episodio de lluvias, con una dotación más en cada parque, refuerzos en la sala de control y puntos de vigilancia de los ríos y cauces mediante brigadistas forestales.



En las últimas horas se han atendido varios incidentes en la comarca de La Ribera Alta, en municipios como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo.



Se trata, sobre todo, de vehículos encallados por el agua, revisiones de domicilios y desagües que se han resuelto sin incidencias, ya que por el momento no se ha realizado ningún rescate ni hay constancia de daños personales.

Los avisos a los Bomberos relacionados con incidencias provocadas por las fuertes lluvias se han intensificado desde las 15.00 horas de este domingo en la zona de la comarca valenciana de la Ribera Alta, en puntos como l'Alcúdia, Rafelguaraf, Algemesí o Benimodo.

Se trata, sobre todo, de vehículos encallados por el agua y revisiones de domicilios que presentaban acumulaciones debidas a canalizaciones o desagües que no podían evacuar bien, detalla el Consorcio Provincial de Bomberos.

Este cuerpo de seguridad recalca que "continúa pendiente de las lluvias" y comenta que la mayor parte de los avisos "se han resuelto sin incidencias más graves".

Durante toda la jornada, el Consorcio mantiene activado su Procedimiento de Refuerzo por Situaciones Meteorológicas Adversas, con una dotación más en cada parque de bomberos principal, y refuerzo de personal en la sala del Centro de Comunicaciones y Control, escala de mando, bomberos voluntarios y establecimiento de puntos de vigilancia de ríos y barrancos con brigadas BRIFO del Consorcio y unidades de bomberos forestales de Generalitat.

Ante estas previsiones, el Palau de la Música de València ha anunciado la cancelación del concierto que la Joven Big Band Sedajazz iba a ofrecer en la tarde de este domingo a causa de la alerta meteorológica. El recital, que estaba programado a las 19.00 horas, ha tenido que ser suspendido debido a las fuertes lluvias que afectan la provincia de Valencia.