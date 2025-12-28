La horrible tragedia de Andrea en Indonesia: su marido y tres hijos, víctimas del naufragio del que logró salvar a su pequeña

Las Navidades que Andrea Ortuño y su familia habían soñado en Bali han acabado convertidas en una horrible tragedia. Lo que debía ser un viaje familiar para despedir el año terminó en un naufragio frente a la isla de Padar, en Indonesia.

Andrea logró salvar la vida junto a su hija de 7 años, tras caer al mar cuando el barco turístico en el que viajaban se hundió. Su marido, Fernando Martín, y otros tres de sus hijos permanecen desaparecidos, con escasas probabilidades de seguir con vida, según lamentan sus allegados.

La familia, muy conocida en Valencia por su vinculación al sector de la hostelería, vive horas de angustia mientras continúan las labores de búsqueda en una zona marcada por el fuerte oleaje y las malas condiciones meteorológicas.

El accidente ocurrió en la tarde del viernes, cuando la embarcación turística en la que viajaban sufrió una grave avería en el motor. El barco, el KM Putri Sakinah, terminó hundiéndose cerca de la isla de Padar, donde realizaba una de las excursiones habituales desde Bali.

En la embarcación viajaban Andrea Ortuño, su marido y sus cuatro hijos. Según el relato familiar, Andrea y la niña más pequeña se encontraban en una zona elevada y salieron despedidas al mar cuando el barco se partió, lo que les permitió ser rescatadas y sobrevivir.

Fernando Martín, de 44 años, y los otros tres menores, de 12, 10 y 9 años, habrían quedado atrapados en el interior de la embarcación, que se hundió con rapidez.

Imágenes del rescate tras el naufragio. EFE

Rescate y búsqueda

Andrea y su pequeña fueron rescatadas junto a cuatro miembros de la tripulación y un guía turístico. El consulado español en Yakarta se ha hecho cargo de la atención consular y un representante de la embajada ya se encuentra en Labuan Bajo, punto de partida de estas excursiones.

Los equipos de rescate indonesios han tenido que trabajar entre olas de hasta metro y medio, fuertes corrientes y lluvias torrenciales que han reducido notablemente la visibilidad.

Las autoridades mantienen activo el operativo, que podría prolongarse varios días, y que tuvo que suspenderse este sábado por las malas condiciones climatológicas.

"Tenemos fe"

El padre de Andrea y abuelo de los pequeños, Enrique Ortuño, ha explicado que la familia mantiene la esperanza, aunque es consciente de que las posibilidades de encontrar con vida a su yerno y a sus nietos son mínimas. El impacto emocional es devastador.

Ortuño ha sido quien ha detallado que su hija y su nieta sobrevivieron al caer al agua desde una zona más alta del barco, mientras que el resto de la familia pudo quedar atrapada en el interior cuando se partió. También ha agradecido el respaldo recibido por parte de las instituciones desde el primer momento.

Familia conocida

Andrea Ortuño pertenece a una conocida familia de la hostelería valenciana.

Gestiona varios restaurantes en Valencia, la Pobla de Farnals y Burriana, además del emblemático El Coso del Mar, en pleno paseo marítimo de la Malvarrosa, un local frecuentado tanto por vecinos como por turistas y personalidades públicas.

El Coso, uno de los restaurantes más conocidos de la familia

La reina Sofía comió en el restaurante de El Coso del Mar a principios de este año aprovechando una visita a la capital del Turia.

Además, la familia es propietaria de un hotel frente al mar en la Malvarrosa, cuya dirección recaía precisamente en Andrea, una de las dos supervivientes del trágico naufragio.

Fernando Martín

El desaparecido es Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia CF Femenino B. Con una trayectoria de una década vinculada al fútbol femenino del club, había desempeñado diferentes funciones hasta convertirse en técnico del filial, que compite esta temporada en Tercera RFEF.

Fernando se encontraba disfrutando de las vacaciones de Navidad junto a su mujer y sus cuatro hijos cuando ocurrió la tragedia que ha conmocionado al valencianismo y al deporte español.

Comunicado oficial

El Valencia CF ha mostrado públicamente su consternación por el "fallecimiento" de Fernando Martín y de tres de sus hijos, un extremo que, según el club, ha sido confirmado por las autoridades locales.

La situación oficial tanto de Fernando como de sus tres hijos, sin embargo, es todavía de desaparecidos, según confirma la familia a EL ESPAÑOL.

En un comunicado difundido en redes sociales, el club de fútbol asegura sentirse “profundamente consternada” por lo sucedido.

Fernando Martín es una de las víctimas del naufragio de Indonesia

La entidad ha trasladado su apoyo y condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Fernando, así como a todos los miembros del Valencia CF, del Valencia CF Femenino y de la Academia.

Pérez Llorca

El president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha trasladado públicamente el apoyo y el afecto de la Comunitat Valenciana a la familia.

En un mensaje difundido en la red social X, ha explicado que ha hablado con los allegados, que atraviesan "horas de enorme incertidumbre".

Pérez Llorca ha asegurado que el Consell y la Generalitat están a disposición de la familia para ayudar en todo lo necesario en unos momentos que nadie debería tener que vivir, y ha querido expresar el respaldo institucional ante una tragedia que ha golpeado de lleno a Valencia.