La Guardia Civil desaloja a 38 vecinos en La Pobla Llarga por riesgo de desbordamiento: más de 230 l/m2 en 12 horas

La Guardia Civil ha desalojado de forma preventiva a 38 vecinos de La Pobla Llarga (Valencia) que residen en la calle Levante, junto al barranco de Barxeta, por riesgo de desbordamiento. Según ha informado este cuerpo, la medida se ha adoptado por precaución ante el caudal que presenta actualmente el cauce y las previsiones meteorológicas adversas. Los vecinos desalojados han sido trasladados temporalmente a la casa de la juventud del municipio, donde se les está atendiendo.

El temporal de lluvias deja por el momento unas precipitaciones acumuladas que superan los 230 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en varios observatorios de la red valenciana de Avamet ubicados en el sur de la provincia de Valencia.



Según los datos que ofrece esta asociación de meteorólogos en Simat se han acumulado ya 238 litros, 224 en l'Alcudia, 222 en Guadassuar, 201 en Barxeta, 193 en Rafelguaraf, 191 en Carcaixent, 167 en La Pobla Llarga, 159 en Algemesí, 154 en Carlet y 153 en Alzira.



El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido minutos después de las 18:00 horas la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la provincia de Valencia. La situación 1 contempla inundaciones en zonas localizadas, cuya atención puede quedar asegurada con los medios disponibles en las propias zonas afectadas.

Gran gradiente de precipitación en el área de la ciudad de València entre los barrios marítimos, con menos de 10 l/m2; el observatorio de Viveros, con 11.5; Campanar, con 25.4; Quart de Poblet, con 52.0, y el aeropuerto, con 77.4 https://t.co/FbQSeUKBZF — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) December 28, 2025



Según los datos de la CHJ, se han superado los umbrales amarillos (superiores a los habituales) en el río Albaida a su paso por Manuel y en el Magro a su paso por Guadassuar. Los caudales de ambos cauces desembocan en el río Júcar, por lo que "se analiza su evolución con atención" y la estación de medición ubicada aguas abajo, en Algemesí, sigue en valores de normalidad aunque con tendencia ascendente, informa la CHJ.

Carreteras cortadas

El temporal de lluvia está provocando incidencias en 24 carreteras de la provincia de Valencia, la mayoría de ellas en La Ribera Alta, La Safor y la Hoya de Buñol y 10 de ellas están cortadas al tráfico. En todos los casos el motivo de las incidencias son las inundaciones o los desprendimientos que están provocando las lluvias, según los datos de la Conselleria de Territorio.



Está cortada al tráfico la CV-41 entre Carcaixent y La Pobla Llarga, la CV-424 en el barranco Hondico de Buñol, la CV-505 en el polígono industrial de Albalat, la CV-544 en Massalavés y la CV-570 en Carcaixent, en el barranc Estret.



También la CV-573 en el barranc de Barxeta, la CV-575 en el acceso a Llocnou d'En Fenollet, la CV-576 en el acceso a Rafelguaraf y Tossalnou, la 5710 en Alzira y la CV-600 en el barranc de Les Sendes Blanques. Otras vías en Macastre, Yátova y Dos Aguas presentan problemas por desprendimientos.

🔴 Fuerte granizada con tormenta eléctrica de gran intensidad en el litoral sur de Valencia, como en Xeraco, Tavernes de la Valldigna y Gandía ⛈️ pic.twitter.com/uDksfTUYDy — VOST Comunitat Valenciana (@VOSTcvalenciana) December 28, 2025





En el entorno de la CV-35 se registran problemas derivados de las lluvias en San Antonio de Benagéber y en la rotonda de acceso a Paterna desde la CV-365.

Las fuertes lluvias han provocado este domingo por la tarde retenciones y el corte de diez carreteras secundarias, la mayoría de ellas en Valencia y el resto en Almería, Córdoba y Girona, según han informado a Efe fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).



Pasadas las 18:00 horas, están cortadas cinco carreteras de Valencia por las fuertes lluvias que está dejando el temporal: la CV-505 a su paso por Alzira, CV-544 en Masalaves, la CV-570 en Carcaixent, la CV-571 Vilella y la CV-575 Barxeta. Las lluvias están provocando también retenciones, fundamentalmente en Valencia, y acumulación de agua en carreteras como la A7 a su paso por Alcudia, en sentido Valencia capital.



Asimismo ha habido varios siniestros provocados por las lluvias, como por ejemplo en la A23 en Estivella (Valencia) hacia el Puerto de Sagunto y en la entrada por la A3 a Utiel (Valencia). También en Toledo en la A4 en Tembleque hacia Ocaña y en Cantabria en la A67 en Polanco dirección Reinosa.



La DGT, que espera 8,3 millones de viajes en esta fase de la operación especial de tráfico, pide a los conductores intentar no pasar por las zonas afectadas por el temporal, consultar la información meteorológica y evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios en zonas en aviso rojo.