Las familias de las víctimas valencianas del accidente en Indonesia ruegan mantener el esfuerzo de búsqueda

Las familias de los cuatro españoles desaparecidos en el accidente ocurrido en Indonesia han expresado mediante una nota de prensa su profundo agradecimiento por las incontables muestras de cariño que están recibiendo en estos días de angustiosa búsqueda. En su nota, subrayan que se encuentran “en vilo”, junto a toda España, a la espera de noticias sobre el paradero de sus seres queridos.​

La única información oficial que trasladan por el momento es que el operativo de búsqueda y rescate seguirá activo este domingo en la zona del siniestro. Los allegados insisten en que su máxima prioridad es que dicho despliegue no decaiga hasta que se logre dar con los desaparecidos.

Desde el primer momento, las familias destacan la implicación de las autoridades y fuerzas de seguridad indonesias, que se están volcando en las tareas de búsqueda. En el comunicado remarcan que este esfuerzo sobre el terreno está siendo clave para mantener viva la esperanza.

​Los familiares extienden también su agradecimiento a las autoridades locales en Indonesia y, de forma especial, al cuerpo diplomático español desplazado y movilizado para atender la emergencia. Subrayan que la coordinación institucional está siendo, para ellos, un apoyo fundamental en medio de la incertidumbre.

En su mensaje, las familias piden expresamente que el dispositivo continúe “vigente hasta encontrar a nuestros familiares”. Reclaman que no se relajen los medios humanos y materiales ya desplegados y que se mantenga la intensidad de la búsqueda.

Operativo de rescate de los españoles víctimas del accidente marítimo en Indonesia.

“Rogamos que continúen sus esfuerzos en la búsqueda de nuestros familiares”, señalan, confiando en que las autoridades seguirán trabajando sin descanso hasta localizarlos. La apelación tiene como objetivo asegurar que el caso se mantiene como prioridad mientras persista la desaparición.

Las familias también han agradecido a los medios de comunicación el interés informativo y, especialmente, el respeto mostrado hasta ahora hacia su dolor y su intimidad. Piden que se mantenga esa sensibilidad en las próximas horas y días, dada la delicadeza de la situación.

​Asimismo, informan de que miembros de las propias familias están viajando a Indonesia para unirse, en la medida de lo posible, a las tareas de búsqueda y al seguimiento directo del operativo. Adelantan que cualquier información oficial que se pueda compartir se trasladará a los medios “tan pronto como sea posible”.

Prosigue la búsqueda

La Agencia Efe ha informado esta madrugada de que los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.



En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) reiteró que los trabajos se reanudaron esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, "ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente" gracias a una mejora en las condiciones marítimas.



Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos; dos niños y una niña. Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.



El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros.



Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en la isla de Flores.



Fathur Rahman, director del equipo de rescate en la región de Maumere, encargada de la misión, explicó este domingo que durante esta tercera jornada la búsqueda se centrará en "determinar la posición del casco del barco" hundido ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote.



La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo. "Hemos preparado buzos, pero debemos asegurarnos de la ubicación de los restos del barco", remarcó Fathur, después de que los equipos de búsqueda encontraran ayer flotando algunos restos del navío.



Según el informe preliminar del incidente, el motor de la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio. Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.