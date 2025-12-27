Aemet activa el aviso naranja por lluvias para el domingo en el interior de Valencia: podrían caer 40 litros en una hora

Las Navidades llegan pasadas por agua a la Comunitat Valenciana. Tras varios días marcados por el paraguas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleva la alerta y pone el foco en el interior de la provincia de Valencia, donde este domingo se espera un episodio de lluvias especialmente intenso.

La situación meteorológica obliga a extremar la precaución en una jornada que se prevé complicada, con chubascos persistentes, tormentas y acumulados significativos en poco tiempo.

La Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias en el interior de Valencia para este domingo, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 100 litros en doce horas. El aviso estará vigente desde las 7.00 horas y se prolongará hasta la medianoche.

Durante este sábado se mantiene hasta las 14.00 horas el aviso de nivel amarillo en el litoral norte de la provincia de Valencia, donde se esperan lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En el resto del territorio valenciano también permanece activo el aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar 30 litros en una hora y 80 en doce horas, con probabilidad de tormentas acompañadas de granizo.

La agencia meteorológica informa de que ya se ha registrado un chubasco que ha dejado 20 litros por metro cuadrado en l’Albufera y prevé que estos fenómenos continúen a lo largo de la jornada, según ha compartido este sábado Agencia EFE.

El sábado se presenta con cielo nuboso en la mitad norte de la Comunitat Valenciana e intervalos nubosos en el resto. Las precipitaciones afectan especialmente a Castellón y al litoral y prelitoral norte de Valencia, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes, con tormentas ocasionales.

Previsión para el domingo

La inestabilidad continuará durante el domingo, con chubascos y tormentas fuertes en la provincia de Valencia. Estas lluvias podrían extenderse también a Alicante durante la mañana y al sur de Castellón al final del día.

Por la tarde, los episodios más intensos se concentrarán previsiblemente en el litoral y prelitoral valenciano, donde no se descartan acumulaciones muy importantes en poco tiempo. La Aemet ha ampliado además el aviso amarillo a toda la provincia para ese día.

En cuanto a la nieve, la cota se situará en el interior de Castellón entre los 1.400 y los 1.600 metros. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto a jornadas anteriores.

En las últimas 24 horas, las capitales de provincia han registrado valores suaves pese al mal tiempo. En Castellón, las temperaturas han oscilado entre los 9,5 y los 12,1 grados; en València, entre los 8,7 y los 15,1; y en Alicante, entre los 8,8 y los 16,3 grados.

Actos cancelados

La previsión de lluvias ha obligado también a cancelar actos en València. Entidades sociales, cívicas y sindicales, junto con asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, han decidido aplazar la manifestación convocada para este sábado por la gestión de aquella catástrofe.

Los organizadores han señalado que informarán sobre nuevas convocatorias en las próximas semanas.