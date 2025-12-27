El naufragio en Indonesia golpea a la familia del dueño de un histórico restaurante de Valencia: cuatro fallecidos

Trágico fin de semana en plena Navidad para una familia valenciana en Indonesia. Cuatro españoles, un padre y tres de sus hijos, -de entre 9 y 12 años-, han perdido la vida tras el naufragio de una embarcación turística cerca de la isla de Padar, al este de Bali.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde y desde entonces las autoridades indonesias mantienen activo un amplio dispositivo de búsqueda para encontrar los cuerpos. Dos personas del grupo, la madre y la hija, han logrado sobrevivir y se encuentran fuera de peligro.

Se trata de una misma famillia, la madre de los menores es hija del dueño del conocido restaurante valenciano El Coso del Mar. El cabeza de familia es Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino.

El Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto permanente con los familiares y ha desplazado personal de la embajada española a la zona para prestar asistencia consular.

La embarcación, de uso turístico y denominada KM Putri Sakinah, se hundió alrededor de las 20.30 horas del viernes, según el horario local. El reporte preliminar apunta a una avería en el motor como causa del accidente.

El servicio de emergencias indonesio SAR ha confirmado que, además de los cuatro españoles desaparecidos, otras dos personas de nacionalidad española fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las labores de búsqueda continúan este sábado y podrían prolongarse entre tres y cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas. El consulado español en Yakarta está atendiendo directamente a los supervivientes desde Labuan Bajo, punto de partida de las excursiones a la isla de Padar.

Aunque varios medios de comunicación y el Valencia CF confirman la muerte de Fernando Martín, lo cierto es que ninguna fuente oficial por el momento ha confirmado el fallecimiento, figurando como desaparecidos.

El relato del abuelo

Enrique Ortuño, abuelo y suegro de las cuatro personas desaparecidas, ha explicado que las posibilidades de encontrar con vida a sus familiares son escasas. Así lo ha señalado en declaraciones realizadas este sábado, según ha publicado Agencia EFE.

Ortuño mantiene contacto constante con su hija, madre de los tres menores, que sobrevivió al naufragio junto a una de sus hijas. Ambas fueron rescatadas tras caer al mar en el momento del accidente.

"Mi hija y mi nieta salieron despedidas del barco porque se encontraban en una parte más alta. Cayeron al mar y han sido rescatadas, pero mis tres nietos, -de entre 9 y 12 años-, y mi yerno posiblemente quedaron atrapados en el barco, que se partió y se hundió rápidamente", ha relatado el abuelo.

Una familia muy conocida

Fuentes cercanas a la familia han confirmado a EL ESPAÑOL que las mujeres supervivientes del naufragio son la hija y la nieta de Enrique Ortuño, propietario del conocido restaurante situado en la costa valenciana de El Coso del Mar.

El establecimiento es un referente de la gastronomía local y ha recibido a personalidades destacadas, entre ellas la Reina Sofía a principios de año.

Restaurante El Coso

Por su parte, el cabeza de familia, también desaparecido es Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino.

Mientras avanzan las tareas de rescate, la familia permanece a la espera de noticias en unas horas marcadas por la angustia y la incertidumbre.

Luto en el Valencia

El Valencia CF muestra públicamente su consternación por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos en el accidente de barco ocurrido en Indonesia, un suceso que según ellos ha sido "confirmado por las autoridades locales".

El club expresa su pesar a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que asegura sentirse "profundamente consternado" por la tragedia y traslada su cercanía a todo el entorno más cercano de las víctimas en un momento especialmente duro.

Desde la entidad valencianista envían "nuestro apoyo y condolencias" a los familiares, amigos y compañeros de Fernando Martín, así como a todos los miembros del Valencia CF, del Valencia CF Femenino y de la Academia VCF, subrayando el impacto que la pérdida ha tenido en toda la familia del club.