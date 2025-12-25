Lágrima: el AOVE que convierte Castellón en oro líquido.

Lágrima no es un AOVE cualquiera. Es la expresión más honesta de la comarca castellonense del Alto Palancia. Un virgen extra que nace del paisaje, el tiempo y el trabajo colectivo de una cooperativa que ha hecho de la calidad y del origen su seña de identidad.

Es el AOVE más representativo de la Cooperativa de Viver; un aceite premium que, campaña tras campaña, confirma que la variedad autóctona Serrana atesora un carácter único capaz de reclamar el sitio que merece en el panorama oleícola español.

La elaboración de Lágrima responde a una decisión meditada, técnica y coherente con la filosofía de la cooperativa. La prioridad no es la rapidez, más bien es el respeto absoluto por el fruto y por el perfil sensorial que le ha convertido en emblema.

En esta nueva campaña del 2025-2026, cerca de sesenta socios productores han aportado alrededor de 187.000 kilos de aceituna Serrana, recolectada en verde y seleccionada cuidadosamente. Cifra que se traduce en una producción aproximada de 23.000 litros de este AOVE monovarietal.

Este volumen, aunque sin ser masivo, refleja la recuperación relativa respecto a una campaña anterior especialmente compleja. La falta de lluvias en momentos clave del ciclo del olivo y las precipitaciones durante la recolección redujeron de forma drástica la producción, que se situó entre las más bajas de la historia reciente de la cooperativa.

En aquel contexto, Lágrima llegó al mercado en cantidades muy limitadas, agotándose rápidamente. Esta experiencia ha reforzado la apuesta por esa estrategia tan clara que persiguen desde los inicios: menos cantidad, más precisión y mayor calidad.

Esta campaña ha sido de forma escalonada, comenzando con la elaboración del AOVE ecológico Ohsade, continuando con el Lágrima como eje central y, por último, otros aceites premium como Vivarium Green o Vivarium. Cada uno de ellos responde a un momento óptimo de maduración y a un perfil diferente, pero Lágrima es el de mayor simbolismo y reconocimiento.

No en vano, este AOVE ha llegado avalado por un hito incuestionable. Ha encabezado el palmarés de aceites de la Guía de Vinos y Aceites 2025 de La Semana Vitivinícola con 97 puntos.

Un reconocimiento que subraya su carácter de recolección temprana, la extracción en frío y un proceso de elaboración extremadamente cuidadoso, en el que apenas transcurren cuatro horas desde la recepción de la aceituna hasta la obtención del aceite. La posterior conservación en atmósfera inerte permite preservar intactos frescura, aromas y estabilidad.

En cuanto a sus características sensoriales, Lágrima es la expresión más nítida de la Serrana del Alto Palancia. Presenta un frutado intenso, con recuerdos de hierba recién cortada y manzana verde, acompañados de notas de almendra, higuera y alcachofa.

En boca muestra una textura densa pero fluida, con un amargo y un picante suaves y bien integrados, que aportan equilibrio y lo convierten en un aceite especialmente versátil para su consumo en crudo.

Lágrima es una pata clave de un proyecto colectivo que mira al futuro con ambición y coherencia. La Cooperativa de Viver ha anunciado su participación en el programa Sustentta de la Fundación Carasso, en colaboración con Global Nature, con el objetivo de implantar un protocolo de elaboración aún más exigente.

A través de un Sistema Participativo de Garantía, agricultores, técnicos, consumidores y agentes locales certificarán la calidad de Lágrima con criterios agroecológicos, reforzando la transparencia, la sostenibilidad y el vínculo con el territorio.

En tiempos donde cada vez se presta más atención al origen, a las prácticas agrícolas y al impacto social de los productos que se consumen, Lágrima se consolida como una de las referencias clave del mercado. Un AOVE que habla de paisaje, de comunidad y de saber hacer.