Oh Lala! seduce incluso a quienes pensaban que el vermut no era para ellos.

A estas alturas, decir que el vermut vive una segunda juventud suena casi a tópico. Lo interesante es cómo algunas referencias están consiguiendo romper prejuicios y seducir incluso a quienes juraban no ser de vermut.

Es el caso de Oh Lala! Vermouth Rouge, la propuesta artesanal de Vegamar Bodegas con alma francesa y corazón mediterráneo que se está colando en las terrazas más cool, incluso hasta en las barras con más historia.

Oh Lala! no nace por casualidad. Está elaborado con la misma filosofía con la que Vegamar entiende el vino: respeto por el origen, atención al detalle y una clara vocación por emocionar.

No hay artificios ni fórmulas rápidas. Hay tiempo, conocimiento y una elaboración cuidada que culmina con una crianza en toneles de roble americano, donde el vermut gana profundidad, redondez y elegancia.

En copa se muestra limpio y brillante, con un atractivo color ámbar y reflejos cobrizos que ya anticipan lo que está por venir. En nariz es expresivo y sugerente, con un juego muy bien afinado entre los cítricos, como piel de naranja, y las especias, donde aparecen cardamomo y jengibre.

A todo esto se le suma un fondo balsámico que aporta frescura y complejidad, junto a notas de caramelo tostado, nuez verde, flores rojas y hierbas mediterráneas. En boca termina de conquistar.

Lejos de vermuts excesivamente dulces o amargos, Oh Lala! apuesta por el equilibrio. El paso es sedoso, envolvente y con una armonía muy bien construida que invita a seguir bebiendo. Hay carácter, pero también amabilidad.

En definitiva, un vermut moderno y sofisticado que respeta los códigos clásicos, pero los interpreta con un lenguaje actual.

Detrás de esta etiqueta está una bodega que, en poco más de dos décadas, se ha consolidado como una de las referencias más interesantes del Alto Turia, en el interior de Valencia.

Sus viñedos de montaña, situados a más de 600 metros de altitud, se benefician de un clima de contrastes que permite obtener uvas frescas, expresivas y con una finura muy particular. Vegamar Bodegas ha hecho de la viticultura sostenible y de precisión una seña de identidad.

Cada parcela la trabajan de forma individual, buscando el máximo potencial aromático y la mejor expresión del terruño. A ello se suma instalaciones modernas, con la última tecnología, que permiten combinar rigor técnico y sensibilidad enológica.

El resultado son vinos y vermuts que reflejan una filosofía clara: respeto por el origen, amor por el detalle y búsqueda constante de la excelencia.

Oh Lala! Vermouth Rouge es, en ese sentido, una evolución lógica dentro del universo Vegamar. Una reinterpretación del aperitivo que aporta distinción sin perder cercanía. Al final, el nombre no engaña. Oh Lala! es exactamente lo que uno dice tras el primer sorbo.

Y también una declaración de intenciones. En Vegamar, cada botella cuenta una historia. La de Oh Lala! Vermouth Rouge apunta maneras de convertirse en una de esas historias que apetece releer, copa en mano, una y otra vez.