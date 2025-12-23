El PSOE, al borde de perder Almussafes: el alcalde negocia el paso de sus ediles a Ens Uneix tras ser acusado de acoso sexual

El PSOE está a tan solo un paso de perder el Ayuntamiento de Almussafes, municipio que se encuentra en plena ebullición desde que su alcalde, Toni González, fuera suspendido de militancia hace dos semanas tras trascender la denuncia de una mujer contra él por un supuesto caso de acoso laboral y sexual.

A pesar de que el propio denunciado defiende que todo forma parte de una "venganza contra él por un asunto laboral", dejó su puesto en la ejecutiva y la vicesecretaria general de Políticas Institucionales del PSPV. No obstante, se quedó al frente del consistorio en condición de alcalde no adscrito y su intención es continuar en él. Con o sin la formación de Diana Morant.

Fuentes del entorno del edil reconocen que ya ha iniciado contactos con Ens Uneix, partido creado en 2019 por el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, tras recibir el ultimátum del PSPV de que no se presentara a las elecciones municipales por encontrarse investigado en el caso Alquería, del que fue absuelto cuatro años después.

El contacto entre ambos no es baladí. La dirección socialista ha marcado una línea roja clara: no permitirá que los concejales del PSOE apoyen a un alcalde que ya no forma parte del partido. Una advertencia que deja a todo el grupo municipal entre la espada y la pared.

Si siguen prestando su apoyo a González, podrían acabar suspendidos de militancia. La alternativa para evitar este escenario, por contra, pasaría por apoyar a otro edil socialista para retener la alcaldía bajo las siglas del PSOE. Y lo cierto es que, a juzgar por los primeros movimientos, Ferraz tiene todas las papeletas para perder esta batalla.

Los concejales han cerrado filas en torno al alcalde y han enviado a la dirección nacional su propia advertencia: seguirán respaldando al alcalde o, en su defecto, se producirá una salida en bloque del Partido Socialista con el paso al grupo de no adscritos. Un escenario que tendría una consecuencia inmediata: la pérdida para el PSPV de uno de sus bastiones históricos.

Toni González. EE

Pero de cara a las municipales de 2027 las consecuencias serían aún mayores. González gobierna en Almussafes con una mayoría absoluta de 8 concejales en un ayuntamiento conformado por 13 ediles (8 PSOE, 3 de Compromís y 2 del PP). En este municipio está en juego un diputado provincial decisivo en la Diputación de Valencia.

En caso de que prosperasen las conversaciones del primer edil y Ens Uneix, el trasvase del equipo de gobierno al partido municipalista de Rodríguez sería un duro golpe a los cimientos del PSPV en la provincia de Valencia. "Ahora mismo es él quien está frenando a sus concejales para que no se vayan", señalan fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

Por lo pronto, huelga resaltar que los dos alcaldes mantienen una buena relación desde hace muchos años. González se posicionó del lado de Rodríguez cuando el partido le exigió que se diera de baja tras ser investigado por una posible malversación y prevaricación.

El expresidente de la Diputación fue absuelto finalmente y denunció una "total indefensión durante 5 años". Nunca decidió reingresar en el PSPV al considerar que su partido le dio la espalda a lo largo de una instrucción que él mismo calificó de "calvario".

El entorno de González reconoce ahora que "la historia se repite" con su alcalde, si bien en otra causa distinta. No obstante, subrayan el "daño" que la investigación "tiene sobre su imagen".

Como Rodríguez, él mismo ha denunciado la "indefensión" que ha sentido por la forma en la que se interpuso la denuncia contra él: ante el órgano de control del Partido Socialista y no por vía judicial. "Me enteré por la prensa y no por Organización", dijo hace días Toni González.

Jorge Rodríguez y Natalia Enguix. EE

Comparecencia en Ferraz

Está previsto que el próximo 29 o 30 de diciembre comparezca en Ferraz de forma online para que se defienda de los hechos que se le atribuyen; una declaración en la que estará acompañado de sus abogados. Y en función de cómo concluya la investigación, el futuro de Almussafes será uno u otro.

A pesar de la línea roja marcada por la dirección nacional y regional del PSOE, desde el equipo de González aseguran que el alcalde no ha hablado con Diana Morant, "ni piensa hacerlo". Las relaciones están totalmente rotas en un escenario en el que la formación se ha situado al lado de la denunciante.

Con el partido decidido a no avalar al actual alcalde y las conversaciones con el espacio municipalista en marcha, el futuro político de Almussafes permanece en el aire, a la espera de una resolución que puede alterar el equilibrio institucional en el ayuntamiento y en la Diputación de Valencia.