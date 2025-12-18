La jueza de la dana fija para el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo por las llamadas con Mazón

La jueza de la dana ha fijado para el próximo 9 de enero la declaración como testigo de Alberto Núñez Feijóo. Lo hace a petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La magistrada justificó la citación del líder del PP para "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

La jueza recordaba en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana.

Así -señalaba-, si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".

El careo

El inicio de año en la causa de la dana no sólo contará con la declaración del líder del PP. Tres días después del 9 de enero, el 12, tendrá lugar el careo acordado por la magistrada entre Pradas y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón. Así lo ha acordado también este jueves la jueza.

Para la instructora, ha de tenerse en cuenta que la versión de los hechos que proporciona la exconsellera investigada "no puede ser una amalgama entre la declaración judicial, en la que contestó exclusivamente a las preguntas de su letrado, unas declaraciones públicas, sin asistencia letrada, y ya más recientemente la declaración en una comisión de investigación en la que osciló entre declarar o no, pese a que se acogió inicialmente a su derecho a no declarar".

Cabe recordar que Pradas aportó un acta notarial con una serie de mensajes de WhatsApp que cruzó con Cuenca. Entre ellos, aquel en el que informó a Presidencia (a Cuenca) de que había un muerto en Utiel a las 16:28 horas del día de la dana.