El PSPV suspende de militancia a un miembro de la ejecutiva en Valencia y afín a Ábalos investigado en la red de la SEPI

El PSPV ha decidido suspender de militancia a José Vicente Berlanga, miembro de la ejecutiva en Valencia y afín a José Luis Ábalos. Actualmente se encuentra investigado en la trama de la SEPI, uno de los escándalos más recientes del Partido Socialista.

Tras la detención de la fontanera del PSOE, Leire Díez; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, este presunto caso de corrupción que afecta al Partido Socialista ha salpicado también a un valenciano.

El juez ha decidido declarar como investigado a Berlanga, expresidente de la empresa estatal Enusa y persona muy cercana al exministro Ábalos.

De esta forma, el valenciano ha resultado imputado en la causa que investiga presuntas adjudicaciones irregulares en departamentos del Gobierno de España como la SEPI.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un instrumento estratégico diseñado por el Gobierno para rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público.

Canaliza gran parte de las inversiones públicas, y de ella depende Enusa, empresa que presidió Berlanga durante tres años, entre 2018 y 2021. Es la Empresa Nacional de Uranio, y actualmente está dirigida por Mariano Moreno, exgerente del PSOE investigado por la justicia en otra causa.

Ahora el anterior gerente, Berlanga, figura entre la extensa lista de investigados de la trama de la SEPI. En Valencia se le conoce por su relación con José Luis Ábalos y, más recientemente, por situarse en el entorno de Bielsa, alcalde de Mislata y y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia.

Esta investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con Antonio Piña al frente. Por el momento es secreta, aunque se conoce que Anticorrupción acusa a Díez, Alonso y Fernández de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Así, la Guardia Civil ha decidido ampliar la detención de estos tres investigados hasta su interrogatorio, que tendrá lugar el sábado a las 10.00 horas. Entonces pasarán a disposición de la Audiencia Nacional.

Entre miércoles y jueves, la UCO llevó a cabo 19 registros en Madrid, Zaragoza, Navarra y Sevilla. Entre las instituciones públicas registradas figuran la empresa propiedad de la SEPI y del Ministerio de Agricultura, Mercasa; la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial y la propia SEPI.

Al conocer la imputación, el PSPV ha reaccionado a través de un comunicado. En él, han explicado que "desde la dirección del partido se ha solicitado al PSOE la apertura de un expediente disciplinario por los casos que se están investigando".

"Desde el PSPV-PSOE reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y seguiremos siendo implacables ante cualquier indicio, denuncia o situación de estas características que pueda producirse dentro de la organización. Los socialistas valencianos siempre actuaremos de forma implacable y con firmeza ante personas que no representan los valores del partido ni las políticas que necesita la ciudadanía", aseguran.

Pero para el PSOE esta semana ha hecho daño, no sólo por los escándalos de abuso sexual entre sus filas, también por las investigaciones de la UCO contra el exministro, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez.

Por orden de la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha acudido a las sedes de los Ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, así como a las dependencias de Correos, para llevarse documentación vinculada a la trama de hidrocarburos.