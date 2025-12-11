Pérez Llorca irrita a Vox al intentar grandes pactos con la izquierda: "No vamos a negociar nada con el PSOE"

"No vamos a sentarnos a negociar nada con el PSOE". Así de tajante se mostró este miércoles el portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, respecto a las intenciones del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de pactar con los socialistas varios órganos.

En particular, de negociar la entrada de éstos a la Mesa de Les Corts, su incorporación al Consejo de Administración de À Punt, y los órganos estatutarios que llevan años en funciones, como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano).

La advertencia no es baladí. A la postre, significa que el nuevo jefe del Ejecutivo valenciano tendrá complicado cerrar grandes pactos en el Parlamento valenciano, tal como era su pretensión. Pero también que deberá elegir más pronto que tarde quiénes quiere que sean sus compañeros de viaje en lo que queda de legislatura.

Tras la remodelación del Gobierno valenciano y la incorporación de Vicente Ordaz, expresidente de la radiotelevisión pública, a su equipo de comunicación, Llorca tendió la mano a PSOE para negociar su entrada al Consejo de À Punt y recuperar el puesto en la Mesa del Parlamento que perdieron tras la salida de Gabriela Bravo.

Era una oportunidad para, además, activar la renovación de los órganos estatutarios en situación de interinidad. Para ello, se necesita una mayoría de tres quintos, y PP y Vox tan solo suman 53 diputados, por lo que la participación de los socialistas o de Compromís es imprescindible.

Sin embargo, la posibilidad de negociar una cosa a cambio de otra, cada vez se vuelve más utópica por varios motivos. El primero de ellos, por cómo arrancará la etapa Pérez Llorca en Les Corts Valencianes.

PP y Vox acordaron en la Junta de Portavoces de este miércoles, donde ambos tienen mayoría, llevar al próximo pleno, el primero de Llorca como presidente de la Generalitat, la reforma del Reglamento de Les Corts que, entre otras cuestiones, incluye el cambio en la denominación de la comisión de Igualdad de Género y colectivo LGTBI.

Esta pasará a integrarse en otra nueva que se llamará Familia, Servicios Sociales e Igualdad. Pero no será el único cambio en la estructura de las comisiones parlamentarias: también se eliminará la de Derechos Humanos, la de Asuntos Europeos y se modificará la comisión del Estatuto de los Diputados y las Diputadas, que pasará a denominarse únicamente comisión de Estatuto de los Diputados.

El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, y la diputada Ana Vega, también de Vox, en la Junta de Portavoces. José Cuéllar / Corts

Las modificaciones han generado un importante revuelo entre los grupos de la oposición. Pero no solo por el contenido, sino porque no podrán presentar enmiendas para evitar el cambio, pues PP y Vox han acordado que todos estos cambios se aprueben por el procedimiento de lectura única.

Esto significa que PSOE y Compromís no podrán hacer otra cosa más que votar a favor o en contra, pero no podrán fijar su posición, ni exponer qué les parecen las modificaciones. Por ello, los portavoces de ambos grupos parlamentarios denunciaron el "rodillo" de la derecha.

Cuestionaron, además, el "talante negociador" y la "imagen de poli bueno" que quiere tener Pérez Llorca, ya que ha anunciado en varias ocasiones que quiere alcanzar pactos con la izquierda. Pero, sin embargo, "impide que se debatan" cuestiones relevantes como estas que afectan a la estructura y forma de funcionamiento de la Cámara.

El método utilizado, la lectura única, además, "contraviene lo que dice el propio reglamento en su artículo 139", expusieron José Muñoz (PSPV) e Isaura Navarro (Compromís). Este determina que esta fórmula solo se puede utilizar para cuestiones que no sean de especial calado, como sí es el caso.

Ahora bien, la reforma de la normativa de la Cámara no es el único punto de fricción entre la bancada de la izquierda y el presidente de la Generalitat. También lo es que PP y Vox acordaran además introducir la renovación de los miembros del Consejo de Transparencia y de la Agencia de Seguridad Ferroviaria en el orden del día.

Diputados de PSPV y Compromís charlan este miércoles sobre el polémico pleno de la semana que viene. José Cuéllar / Corts

Y es que ambas formaciones pactaron de forma bilateral los nombres de los nuevos integrantes hace meses, tal como avanzó EL ESPAÑOL. Ni los socialistas ni la coalición participaron en el reparto de nombramientos. Por lo que, de nuevo, cuestionaron este miércoles que Llorca quiera en realidad pactar nada con ellos.

Lo cierto es que los consejeros de Transparencia, los representantes de la Agencia de Seguridad Ferroviaria y el cambio en el reglamento de Les Corts se negociaron meses atrás en un contexto político diferente, cuando PSPV y Compromís no querían pactar nada con el PP de Carlos Mazón.

Sin embargo, esta manera de proceder no casa ahora con el discurso que lleva Pérez Llorca de tender la mano a la oposición. La izquierda advierte de que si hubiera querido, se habrían renegociado estos órganos para incorporarles en el reparto antes de llevar la cuestión al próximo pleno.

Introducirlo ahora en la primera sesión plenaria como presidente de la Generalitat, a su juicio, es toda una declaración de intenciones.

El clima, sin duda, es de enfrentamiento total entre ambos bloques, por lo que los grandes acuerdos son ya de por sí difíciles de alcanzar. Por si fuera poco, Vox también lanzó un aviso al jefe del Consell que le pone contra las cuerdas.

El grupo de Santiago Abascal no está dispuesto a negociar nada con los socialistas, a los que acusaron de estar "cargándose la democracia y las instituciones". "No vamos con ellos ni a la vuelta de la esquina, ni tampoco vamos a blanquearlos", dijo su portavoz, José María Llanos.

Pérez Llorca con el actual portavoz del PP en Les Corts, Fernando Pastor. José Cuéllar / Corts

Aunque reconocieron que Pérez Llorca, "en su papel institucional", tiene que intentar tender puentes con todos, subrayaron que ellos no participarán en nada de todo esto. Algo que obliga al nuevo president a hacer un juego de equilibrismos importante.

Pérez Llorca necesita al PSOE para renovar los órganos estatutarios, algo que desea hacer por "responsabilidad", según ha manifestado. Solo con Vox no puede acometer estos cambios. Sin embargo, para aprobar unos nuevos Presupuestos de la Generalitat, los de 2026, necesita al que hasta ahora ha sido su socio preferente, el partido de Abascal.

Él mismo ha reconocido que no vive "presionado" por sacar adelante unas nuevas cuentas, pues las de 2025, las de la reconstrucción tras la dana, se aprobaron en mayo y con ellas pueden "gobernar", tal y como reconoció en una entrevista en À Punt y la Cadena Ser este martes.

Sin embargo, su intención sí que es tratar de hacerlo. "Lo voy a intentar", resumió. Por lo que mantener una buena relación con Vox es prioritario si quiere impulsar unos presupuestos que lleven su huella y refuercen un liderazgo que no sea de presidente interino.

Para cada negociación, Pérez Llorca necesita el apoyo de un lado de la bancada. Pero las advertencias y líneas rojas de unos (Vox), y el malestar que han generado los debates del primer pleno parlamentario en otros (PSOE) dificultan que vaya a poder lograrlo. El juego de equilibrios imposibles le obligará a priorizar unos debates sobre otros.