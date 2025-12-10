Muere una mujer de 50 años agredida por su pareja en Catarroja (Valencia) tras pasar tres días en la UCI

Una mujer de 50 años ha fallecido en la UCI de un hospital tres días después de ingresar por la agresión que sufrió supuestamente a manos de su pareja en Catarroja (Valencia), quien fue detenido y quedó en libertad con medidas cautelares.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, la agresión se produjo durante la madrugada del viernes al sábado pasado en un domicilio de Catarroja.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Universitario de La Fe y la policía judicial de Alfafar, que se hizo cargo de la investigación, detuvo a su pareja.

El detenido pasó este martes a disposición del juzgado, que decretó su libertad con medidas cautelares, mientras que horas después de la decisión judicial la mujer murió en el hospital a causa de las heridas sufridas, según las mismas fuentes.

Se trata de la quinta víctima de violencia machista en la Comunitat Valenciana en este año 2025.

Las primeras dos víctimas fallecieron el 25 de junio en Algemesí, cuando Alejandra Emilia Villegas, de 42 años, y su hijo Samuel, de dos años, fueron asesinados por la pareja de ella y padre del menor.

En Alicante, Cristina fue asesinada en su piso a manos de su pareja y un amigo de este. Tenía 37 años. La última víctima antes de la mujer de 50 años agredida en su domicilio de Catarroja fue Oriana, también asesinada en Alicante el día 2 de diciembre.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.