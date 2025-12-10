Llorca afirma que Mazón no cumple "en estos momentos" con los criterios de expulsión que marcan los estatutos del PP

Juanfran Pérez Llorca afirmó este martes que Carlos Mazón no cumple "en estos momentos" con los criterios de expulsión que marcan los estatutos del PP.

El presidente de la Generalitat se pronunció de esta manera durante una entrevista en la radiotelevisión pública valenciana, À Punt.

Pérez Llorca fue preguntado por si es sostenible que Mazón mantenga el acta de diputado autonómico, algo a lo que respondió que ésta no la otorga el partido sino la soberanía popular en las elecciones.

A continuación, los entrevistadores le cuestionaron sobre si, como líder del PPCV, puede expulsarlo al grupo de no adscritos en Les Corts. A lo que él ha replicado que la expulsión que contemplan los estatutos del PP es del partido. Pero que ese criterio no se cumple ahora.

Lo cierto es que Pérez Llorca mencionó hasta en tres ocasiones a lo largo de este martes la norma interna que regula el PP a la hora de hablar del acta de Mazón.

Lo hizo en una entrevista en la Cadena Ser, en una comparecencia ante los medios en su visita a Paiporta y en la entrevista emitida por À Punt.

"Cuando la jueza (de la dana) saque sus conclusiones veremos cuáles son y adoptaremos las medidas y las posturas que tengamos que adoptar en base a lo que marcan los estatutos del partido", repitió.

¿Y qué contemplan? El resumen sería que diversas medidas según situaciones -desde procedimientos judiciales a infracciones- y todo el margen para que el PP haga lo que quiera.

Medidas sobre la afiliación

El partido tiene lo que se conoce como un régimen disciplinario en el que se regulan las infracciones -leves, graves o muy graves- que comportan sanciones que van desde la expulsión del partido y la inhabilitación para ocupar cargos públicos a la suspensión temporal de afiliación por un plazo determinado.

Aunque muchas infracciones son por comportamientos concretos, algunas son más abstractas, por lo que en última instancia el partido se reserva el derecho a actuar según considere.

Los estatutos abordan los procedimientos judiciales. No es todavía el caso de Mazón, a quien la jueza no puede investigar al estar aforado aunque indaga en todos sus pasos del día de la dana a la espera de elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Tal como le ordenó la Audiencia Provincial, la magistrada trata de recabar indicios de que el presidente de la Generalitat tuvo alguna participación eficiente en la toma de decisiones -o en la omisión de las mismas- en el seno del Cecopi por quien detentaba el mando único (la ex consellera Salomé Pradas).

Ese supuesto delito de omisión es en el que se centraría una investigación sobre él que aún no ha llegado pero al que ya apunta la jueza.

Y ante una hipotética imputación -al igual que, en realidad, en los supuestos que quisiera- podría actuar el PP en base a sus estatutos, que hablan de causas de corrupción y de otras actuaciones.

"En el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo, o realice conductas que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos que establecen estos estatutos, y se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial el expediente disciplinario se ajustará a las reglas anteriores", dicen.

Aquí, el Comité de Derechos y Garantías que resulte competente- el nacional o el regional- "procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento correspondiente", señala la norma interna del partido.

'Menas' de otras CCAA

Al margen de Mazón, Pérez Llorca abordó otros asuntos en la entrevista en À Punt. Una de las cuestiones que favorecieron el apoyo de Vox a su investidura fue, precisamente, el compromiso de rechazar las políticas migratorias de Pedro Sánchez. Y, si bien no especificó en su discurso en qué se traduciría esta promesa, el presidente sí lo deslizó este martes.

Preguntado por qué haría si el Gobierno central decidiera trasladar a la Comunitat Valenciana más menores no acompañados ('menas') de los que ya ha recibido el territorio, Pérez Llorca aseguró que se "opondrá".

"La Comunitat Valenciana no tiene por qué recibir más menas que en realidad le corresponden a otras autonomías, como a País Vasco o Cataluña. Y todo porque el Gobierno ha tratado a estos menores como una mercancía", subrayó. En todo caso, no ha trasladado que se niegue a acogerlos.

En su investidura, el entonces aspirante a la Presidencia justificó el rechazo a recibir más menores acompañados en que el sistema valenciano está "tensionado" y la infrafinanciación autonómica que sufre la autonomía desde hace años no hace más que agravar el problema. En definitiva, que la falta de recursos no iba a permitir atender a estos menores en condiciones dignas.

Llorca también ahondó este martes en otra cuestión que deberá pactar con Vox, o al menos intentarlo. Se trata de los próximos Presupuestos de la Generalitat.

Si bien aseguró no sentirse "presionado" por aprobar unas nuevas cuentas (las actuales quedarán automáticamente prorrogadas el 1 de enero), sí reconoció que le gustaría intentar sacar adelante unas nuevas.

"Me gustaría hacerlo, pero sé también que tenemos unos presupuestos aprobados hace poco, los de la reconstrucción, con los que podemos gobernar", dijo tras señalar las diferencias entre la Comunitat y el Estado, cuyas presupuestos también se encuentran prorrogados. "Nuestro caso es distinto. Tenemos estabilidad parlamentaria", zanjó.