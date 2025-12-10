La Guardia Civil detiene al hombre acusado de la muerte de su pareja en Catarroja tras darle una paliza en su domicilio

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del asesinato de la mujer fallecida este martes en el Hospital Universitario de La Fe tras tres días en coma como consecuencia de la brutal paliza que recibió a manos de su pareja sentimental.

El hombre, de 43 años y nacionalidad española, ha sido arrestado esta misma mañana por agentes de la Guardia Civil, que se han desplazado hasta Catarroja para localizarle.

El arresto se ha producido tras la muerte de su pareja sentimental, de 48 años, quien el pasado sábado ingresó en el Hospital Universitari La Fe tras presuntamente haber recibido una brutal paliza. Ha estado en coma hasta que, finalmente, la mujer ha fallecido.

Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de la Guardia Civil, la agresión se produjo durante la madrugada del viernes al sábado pasado en el domicilio que ambos compartían en la localidad de Catarroja.

Tras propinarle una brutal paliza a la víctima con la que quedó en coma, la víctima fue trasladada al Hospital Universitario de La Fe. Según han detallado las mismas fuentes, la policía judicial de Alfafar, que se hizo cargo de la investigación, detuvo a su pareja.

El detenido pasó este martes a disposición del juzgado, que decretó su libertad con medidas cautelares e impuso una orden de alejamiento de su pareja de al menos 2.000 metros.

Una sentencia que ha quedado sin efecto: horas después de la decisión judicial, la mujer murió en el hospital a causa de las heridas sufridas, según las mismas fuentes.

Ahora, durante la mañana de este miércoles, la Guardia Civil ha detenido a Juan Carlos R., de nacionalidad española como presunto autor del asesinato de su pareja sentimental, Natividad Heredia Torres.

Mintió a los médicos

En su llegada al centro sanitario, el presunto maltratador relató que las heridas que presentaba su pareja correspondían a una caída accidental dentro del domicilio. Sin embargo, los médicos descartaron esa versión.

El hombre fue convocado a una comparecencia de prisión por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca en la que la única acusación que había contra él era la Fiscalía, que no pidió el ingreso en prisión.

Además, el presunto agresor ya ha sido detenido por la Guardia Civil y podría ser imputado por homicidio o asesinato en lugar de por lesiones graves.

La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para depurar responsabilidades y esclarecer los hechos ante el fallecimiento de la mujer.