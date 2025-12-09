Llorca se pasea por Paiporta, el municipio más golpeado por la dana: "Invito a Sánchez a visitar la zona después de 400 días"

Pérez Llorca, en su primera visita a Paiporta junto al alcalde de la localidad, Vicent Císcar. Rober Solsona / EP

La normalidad institucional en la zona cero de la dana fue uno de los últimos objetivos que Carlos Mazón se marcó en su intento de agotar la legislatura e, incluso, en su imposible aspiración de repetir como candidato.

El ex presidente de la Generalitat intentó confeccionarse una agenda de presencia en municipios y reuniones con alcaldes. La comenzó a ejecutar de manera muy parcial, estudiada y no sin dificultades.

Aunque la tensión en estas localidades se ha rebajado con el paso del tiempo, resulta evidente que la herida no está cerrada. Y cada visita medida de Mazón estuvo acompañada de alguna protesta, aunque fuera esporádica.

Juanfran Pérez Llorca ha tratado de revertir esta anormalidad en sus primeros días como jefe del Ejecutivo valenciano. Y si la pasada semana estrenaba agenda en Picanya, este martes ha acudido a Paiporta, el municipio más azotado por la tragedia con 56 de las 230 víctimas mortales.

El dirigente autonómico ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad, Vicent Císcar. Posteriormente se ha desplazado, en un paseo a pie, hasta la estación de Metrovalencia, donde ha invitado a Pedro Sánchez a visitar Paiporta "tras 400 días sin hacerlo".

Fue el 3 de noviembre del año pasado cuando el presidente del Gobierno se dejó ver por primera y última vez en la localidad. La imagen ha quedado y quedará en la retina, pues acudió junto a los Reyes y Mazón y fueron recibidos con gritos, insultos e incluso lanzamiento de barro.

La dana había tenido lugar escasos cinco días antes y la sensación de abandono por parte de la población en aquel momento era extrema.

La tensión fue muy elevada y el presidente del Gobierno acabó abandonando el lugar protegido por sus escoltas después de diversos incidentes, entre ellos que le lanzaran un palo. Desde entonces, Sánchez se ha desplazado a Valencia, pero no a la zona cero.

Contraste con Sánchez

Pérez Llorca pretende usar esa imagen de contraste que difícilmente podía lograr Mazón. Si tratar de recuperar la normalidad institucional es un motivo para comenzar su andadura con presencia en las localidades afectadas, contraponer esta estrategia a la ausencia de Sánchez es otro evidente.

El presidente de la Generalitat ha acudido este martes al Ayuntamiento de Paiporta para mantener un encuentro de alrededor de media hora con su alcalde, quien posteriormente ha calificado la cita de "cordial" y "satisfactoria".

Vicente Císcar le ha trasladado la necesidad de que el municipio se vuelva a reconstruir no solo en la parte física, "sino también en la anímica".

Palabras con vecinos

Después de la reunión han recorrido parte de la localidad entre ánimos a Pérez Llorca y algunos reproches. Un vecino le ha mostrado su desconfianza y le ha advertido de que quiere "ver su actitud plasmada".

"Voy a intentar que las cosas vayan mejor. Uno aprende de los errores, y errores ha habido. Como voy a volver aquí, usted me examinará", le ha dicho.

Otro vecino le ha hecho hincapié en lo "destrozado que está todo" y en que Mazón no lo gestionó bien ni "apareció" en varios meses.

Tras el paseo y entrar a algún comercio local como una frutería que se abrió recientemente, el presidente de la Generalitat -acompañado de otros cargos como el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, o el nuevo comisionado de la Generalitat, Raúl Mérida- ha llegado a la estación de metro, donde ha hecho una breve comparecencia ante los medios.

En ella ha insistido en pedir al Gobierno una comisión mixta y ha mostrado su "total y absoluta comprensión" con los reproches de los vecinos.

"Estoy aquí para cambiar las cosas, para aportar mi granito de arena junto al alcalde, junto a su corporación municipal, junto a todas las personas que creemos que tenemos que coordinarnos mejor y que tenemos que ser aún más eficientes de lo que está siendo esta reconstrucción", ha subrayado.

Preguntado por si tiene la sensación de estar pagando los platos rotos del anterior Gobierno presidido por Mazón, ha señalado que "no". "Esta es mi obligación y compromiso como presidente de la Generalitat. Tengo la convicción de que tenemos que hacer las cosas de forma diferente. No es una cuestión del Consell", ha comentado.

Respecto a si va a visitar más localidades afectadas, ha garantizado que "ajustará" su agenda para ir acercándose a estos municipios, así como a otros que no son de la zona dana y "también tienen su derecho a transmitir a la Generalitat sus preocupaciones y sus inquietudes".