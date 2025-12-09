La jueza de la dana cita de nuevo a declarar al jefe de Gabinete de Mazón tras los mensajes con Pradas

La jueza de la dana ha vuelto a citar al jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a comparecer en el juzgado en calidad de testigo el próximo día 12 de diciembre.

La citación se produce tan solo semanas después de que el propio José Manuel Cuenca declarara ante la magistrada el pasado 26 de noviembre, donde negó que hablara con Salomé Pradas de la alerta masiva a la población.

Así lo ha detallado la magistrada encargada de la causa judicial de la dana en un nuevo auto este mismo martes.

En la comparecencia que tendrá lugar este mismo viernes, Cuenca responderá por la revelación de los mensajes que cruzó con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, que es una de las investigadas del proceso judicial de la dana.

Tal y como publicó este diario, Pradas informó a a Cuenca a las 16:28 horas de la tarde de la tragedia que ya había una persona fallecida en Utiel. Así lo reflejan los whatsapps que Pradas aportó al juzgado.

La respuesta de éste a las 16:43 fue un mensaje reenviado de Mazón. "Igual a las 19:00 vamos al Cecopi", dijo el entonces president de la Generalitat. Finalmente llegó a las 20:28.

Las conversaciones entre ambos continuaron en las siguientes horas, en las que Pradas informaba al jefe de Gabinete de los problemas en Utiel.

Conversaciones entre ambos

A las 19:54, Cuenca le dice: "Salo. De confinar nada, por favor. Calma". Ella le replica: "Las cosas están muy muy mal. Desbordamientos por toda la provincia".

"Ya mujer. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas, Ribera Alta, Hoya de Buñol, Costera. Pero no toda la provincia. En fin".

La ex consellera le dice: "Vamos a enviar mensaje de precaución a todos". Se refería a Es-Alert de las 20:11. A lo que añade que "no se moja nadie" sobre las medidas.

"Es que poco se queda fuera (de la provincia). Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas. Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios".

"Salomé, para confinar hace falta un Estado de Alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma", le comenta Cuenca a las 20:08.

"Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley de Emergencias", le replica la exconsellera. "Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila, che", le responde Cuenca, quien le informa a las 20:15 de que "el presi está llegando".