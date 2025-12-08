València reduce un 4,6% la delincuencia y supera a Madrid y Barcelona

La ciudad de València consolida su posición como la gran capital con el mayor retroceso en delincuencia convencional, situándose por delante de Madrid y Barcelona.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, subraya en un comunicado que los delitos convencionales mantienen su tendencia a la baja durante el tercer trimestre, una evolución que confirma el Ministerio del Interior.

Entre enero y septiembre de 2025, València registra un descenso del 4,6% en criminalidad convencional, una reducción muy por encima del -0,6% anotado en el conjunto del país.

Además, la delincuencia en la ciudad ha bajado casi dos puntos más que en Madrid y más de un punto respecto a Barcelona. Junto a ello, València ha registrado datos más positivos que la media nacional, donde el descenso de la criminalidad convencional ha sido de -1,1%, tres puntos y medio inferior a la registrada en València.

Entre los descensos más significativos se encuentran los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-60%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos como comercios y otras instalaciones (-12,7%) y robos con violencia e intimidación (-7,7%). También han descendido otros delitos como los hurtos, un -2,1%, y la sustracción de vehículos, -4,9%.

El concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, ha destacado: "Cuando llegamos al gobierno hace dos años nos encontramos una ciudad donde la delincuencia subía y desde el primer minuto nos fijamos como prioridad la seguridad ciudadana. Dos años después, la estrategia municipal de este gobierno está dando sus frutos".

Carbonell ha recordado que han incorporado 200 policías locales nuevos, hay más recursos y están instalando cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos. También han puesto en marcha una Oficina Antiokupación.

Criminalidad en España

Entre enero y septiembre de 2025, España registra 1.870.877 infracciones penales, un 1% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra refleja un ligero repunte del conjunto de delitos, aunque con comportamientos muy distintos entre la criminalidad convencional y la digital.

La criminalidad convencional, que agrupa el 80% de todos los casos, suma 1.496.618 infracciones y cae un 0,6% respecto a 2024. Se trata de un descenso que mantiene esta categoría en niveles históricamente bajos y que sitúa su tasa en 40,8 delitos por cada mil habitantes.

En paralelo, la cibercriminalidad continúa creciendo con fuerza. Alcanzando 374.259 infracciones, -el 20% del total-, aumenta un 8% respecto al año anterior y eleva su tasa hasta los 10,1 delitos por mil habitantes.

Una evolución que confirma la consolidación del entorno digital como uno de los principales focos de actividad delictiva en el país, según refleja el balance trimestral de la criminalidad del Ministerio de Interior.