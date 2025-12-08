Pérez Llorca analizará este martes sus primeros retos de mandato en una entrevista en profundidad en À Punt

La cadena autonómica 'À Punt' emitirá este martes, 9 de diciembre, a las 21.30 horas, una entrevista en profundidad con el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La conversación, grabada en el Estudio 3 pocos días después de su investidura, ofrece más de 30 minutos en los que el jefe del Consell aborda los primeros retos de su mandato y responde a las preguntas de los periodistas Amalia Sebastian y Juanma Melero, según un comunicado de À Punt

Durante la entrevista, Pérez Llorca aborda la inminente reunión que mantendrá con Pedro Sánchez para coordinar la reconstrucción tras la DANA.

El jefe del Consell admite que "las administraciones no han estado a la altura". Además, el Pérez Llorca ha comentado de manera abierta la relación que quiere mantener con las asociaciones de víctimas de la DANA.

Los retos del mandato ocupan buena parte de la conversación. A petición de los periodistas de À Punt, Pérez Llorca desgrana las principales reivindicaciones que trasladará al Gobierno central y responde sin rodeos a cuestiones sobre la política lingüística del PP, los presupuestos autonómicos, la justicia o su posible candidatura en las elecciones de 2027.

Pérez Llorca también se ha referido al actual Consejo de Administración de À Punt y a la posibilidad de que entre a formar parte de él tanto Compromís como PSOE después de que estos dos partidos declinaran la invitación hace un año con la puesta en marcha de la nueva ley.

Reunión con Sánchez

Pérez Llorca enmarca su petición de una reunión con Pedro Sánchez en la necesidad de recuperar el diálogo institucional perdido tras la dana.

El president recuerda que, desde la tragedia del 29 de octubre de 2024, la Generalitat y el Gobierno central no han celebrado ni un solo encuentro al máximo nivel.

Ni siquiera prosperó la solicitud formal que su antecesor, Carlos Mazón, envió a Moncloa para coordinar la reconstrucción junto a los municipios afectados. Aquel intento quedó sin respuesta y alimentó un clima de tensión que, según el actual jefe del Consell, dificultó aún más la atención a los damnificados.

En este nuevo escenario, Pérez Llorca sostiene que el desbloqueo es imprescindible y promete un cambio de rumbo. Subraya que la ciudadanía está "cansada de crispación" y reclama entendimiento tras una catástrofe que dejó 230 víctimas mortales y más de 17.800 millones de euros en daños.