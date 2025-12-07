Juanjo Ferrer, cazador, sobre la peste porcina y los jabalíes en Castellón: "Hay sobrepoblación de 43.000 ejemplares"

Este jueves, en rueda de prensa, el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, animaba a las familias valencianas a "seguir consumiendo" carne del ganado porcino valenciano porque la peste porcina africana "no afecta al ser humano".

Junto a esa afirmación, el también conseller de Agricultura, detalló las medidas preventivas de la Generalitat Valenciana ante el foco de peste porcina y el aumento de la caza para controlar la sobrepoblación de jabalíes.

En esta línea, el delegado de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Juanjo Ferrer, asegura que en estos momentos la Comunitat Valenciana cuenta con una sobrepoblación de 43.000 ejemplares de jabalíes.

Concretamente, el foco está puesto sobre la localidad castellonense de Benicàssim, donde sus vecinos conviven a diario con los jabalíes en sus calles.

Según han asegurado los vecinos ante las cámaras de À Punt, "no hay ningún control" sobre esta especie en el municipio, donde muchas veces campan a sus anchas.

En Benicàssim, el control solo puede realizarse con jaulas, porque las redadas están prohibidas en el parque del Desierto de las Palmas, donde, según la Conselleria de Agricultura, se estima que hay unos 1.230 ejemplares repartidos en cerca de 3.000 hectáreas.

Según Juanjo Ferrer, "esa prohibición ha permitido que los animales encuentren un refugio en la zona".

Además, detalla que se autorizaron algunas redadas que no se han vuelto a hacer porque las boicotearon "cortando pinos para impedir el acceso y disparando cohetes y petardos en las zonas de caza".

En este sentido, Barrachina también coincide en que existe esa sobrepoblación de jabalíes, por lo que la Conselleria de Agricultura "tomará medidas preventivas".

"Vamos a subvencionar todas las inversiones en bioseguridad de los ganaderos, es decir, el ganadero que hoy decida pedirnos ayuda para el reforzamiento de sus vallados, para la construcción de vados desinfectantes, para la habilitación de los indispensables espacios de vestuario y ducha obligatoria antes de entrar a cualquier granja", indicó.

Asimismo, animó a los 900 ganaderos de porcino de la Comunitat Valenciana a "que sigan haciendo bien su trabajo y a que extremen la vigilancia solicitando una orden de ayudas convocada por 4.200.000 euros y vamos a ampliar hasta los 9 millones para atender las demandas del sector cárnico".

Peste porcina

El conseller de agricultura explicó que en la Comunitat Valenciana se han analizado durante este año un total "más 2.600 muestras" serológicas y virológicas de la población susceptible, tanto doméstica como silvestre, "y todas han dado negativo en peste porcina africana".

La Conselleria de Agricultura informó este miércoles de la ampliación de las ayudas para "proteger a las granjas de la peste porcina africana".

Las subvenciones, señaló Barrachina, permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias.

Además, ha celebrado que en la actualidad " se caza mucho más y hay más días de caza y métodos autorizados", por lo que los "58.000 jabalíes abatidos" en la última temporada suponen "un récord histórico".

"La Comunitat Valenciana ha pasado de la persecución del cazador a la promoción del cazador, que presta una labor pública indispensable", expresó