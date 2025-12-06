El juez manda a prisión al acusado de matar a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en Valencia

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 20 de Valencia, en funciones de guardia de incidencias, ha decretado esta pasada noche el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente matar a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València.

El arrestado queda investigado por un delito de homicidio, a disposición del Juzgado de Instrucción 17 de la ciudad, que ya tenía abierta una causa por estos hechos previamente y al que el juez de guardia remitirá las actuaciones judiciales realizadas durante este sábado.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el miércoles a un hombre acusado de matar a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en Valencia.

Al parecer, el arrestado sufrió un brote de la enfermedad mental que padecía. El incidente tuvo lugar el martes por la noche en una vivienda de la plaza Arturo Piera, en la que dos hombres compartían piso.

Fue un vecino de la finca el que llamó al 091 para alertar de que escuchaba ruidos de pelea en uno de los domicilios. Hasta el lugar indicado se desplazaron varios agentes, que accedieron a la casa por el balcón a través de una cesta de bomberos.

Los policías observaron en ese momento a un hombre fallecido en el pasillo y al presunto autor de la agresión mortal de rodillas, a su lado. Ambos estaban llenos de sangre y el agresor sostenía el mango de una mancuerna en la mano.

La víctima presentaba múltiples heridas y sangrado abundante en rostro y cabeza. Los agentes detuvieron inmediatamente al presunto autor de los hechos, que fue trasladado a un centro sanitario. Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento del hombre y asistieron al arrestado inicialmente por contusiones y traumatismo craneoencefálico.

Se da la circunstancia de que el presunto agresor, una persona invidente, era el casero de su víctima, a quien le había alquilado una habitación con el objetivo de obtener ingresos, según publicó EL ESPAÑOL.

En torno a las 23.00 de la noche del martes, los agentes tomaron declaración a uno de los vecinos, que había escuchado la discusión de sus vecinos. Sobre las 2.00 horas, se llevaron el cadáver. A la mañana siguiente, a primera hora, la puerta de la vivienda amanecía precintada por la policía.

Varios vecinos advirtieron esta semana que "nunca" habían visto al asesino de modo "violento": "Sabía que tenía problemas mentales, no sé si igual es que no se tomó la medicación, pero me ha extrañado mucho", añadía uno de ellos.

Sobre el asesinado, Ángel, el vecino asegura que "vivía toda la vida allí". "Sus padres ya murieron, y se quedó él en el piso", señalaron.

Agentes del Grupo de Homicidios de Policía Nacional y de la Policía Científica de la Jefatura Superior de la Comunitat se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.