Feijóo, tras conocer los mensajes de Pradas a Mazón en la dana: "El PP ha pasado página y hay un nuevo president"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado, tras revelarse los mensajes de WhatsApp que la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas envió el día de la dana al president y a su jefe de Gabinete, que Carlos Mazón ya asumió responsabilidades políticas al presentar su dimisión.

El PP, ha expresado, "ha pasado página" y en la Presidencia de la Generalitat ahora "hay un nuevo president". No obstante, ha subrayado que Mazón asumió responsabilidades políticas "al máximo nivel" al presentar su dimisión. "No hay un solo político socialista en España que las haya asumido en los últimos años", ha añadido.

Feijóo se ha pronunciado así ante los medios a su llegada al acto de aniversario del 47 cumpleaños de la Constitución que se celebra en el Congreso, al que ha asistido acompañado por varios presidentes autonómicos del PP.

Mazón y Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica dana y, en uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que le "preocupaba" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo", según se desprende del listado de mensajes que entregó la ex consellera a la jueza.

Al ser preguntado por esos mensajes que ponen en entredicho la versión de Mazón al evidenciar que la Generalitat ya era consciente de la gravedad de la situación a primera hora de la tarde, el líder del PP ha evitado entrar en valorar los mensajes y ha subrayado que la Comunitat Valenciana ya tiene un nuevo presidente.

Feijóo, acompañado de Juanfran Pérez Llorca ha indicado que el Partido Popular "ha pasado página definitiva en la Generalitat con un nuevo candidato previo a la dimisión del señor Mazón".

El popular ha indicado que el expresidente autonómico ha realizado declaraciones sobre lo ocurrido, ha comparecido en Les Corts Valencianes y en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana.

"Y en consecuencia estoy convencido de que el señor Mazón nos ha dicho aquello que considera que es verdad y yo no tengo nada más que añadir", ha finalizado el presidente del PP ante los medios de comunicación.