Llorca crea una dirección de atención a las víctimas de la dana con una especialista en salud mental al frente

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, avanza en el diseño del nuevo Gobierno valenciano. Si este martes anunció la estructura del llamado primer escalón y quienes serían los consellers que le acompañarán en lo que queda de legislatura hasta 2027, ahora le toca al segundo y tercer escalón de cada departamento.

El pleno celebrado este viernes ha aprobado varios nombramientos entre los que destaca la creación de una Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados de la dana.

El área estará dirigida por Amparo Clemente, jefa del Servicio de Salud Mental de Sanidad, y dependerá de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación que dirige Vicente Martínez Mus.

Pérez Llorca se ha fijado como prioridad el acercamiento a las víctimas de la catástrofe y la recuperación del territorio que fue arrasado el 29 de octubre de 2024.

Su primera medida como jefe del Consell, de hecho, fue pedir perdón en nombre de la Generalitat Valenciana al considerar que las administraciones "no estuvieron a la altura" y llamar a las asociaciones de víctimas para concertar un encuentro con ellas.

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha subrayado que con la creación de esta área específica dedicada a la atención a los afectados por las inundaciones "se pone el acento en la recuperación" porque el objetivo del president es "imprimir todavía mayor velocidad a la reconstrucción".

Barrachina ha detallado que Pérez Llorca ha participado directamente en el nombramiento y en la persona que debe llevar "la relación directa con las víctimas, buscando el perfil de salud que convenía a las entidades".

"La sensibilidad y la vocación de servicio, especialmente en la zona afectada por la dana y a sus víctimas, es prioridad máxima del presidente", ha expresado.

La salud mental, conviene apuntar, es una de las principales preocupaciones de las asociaciones de víctimas, que han demandado a las administraciones más recursos. Por lo que la medida es un guiño más del nuevo presidente de la Generalitat a las víctimas en aras de mejorar las relaciones que hasta ahora han mantenido con la institución.

Visita a Picanya

En el marco de intentar recuperar la normalidad institucional, Pérez Llorca también ha dado un paso relevante este viernes: visitar uno de los municipios afectados por la dana el año pasado. Y no uno cualquiera, sino uno gobernado por el PSOE.

El presidente ha visitado Picanya, se ha reunido con el alcalde socialista Josep Almenar e, incluso, ha paseado por el municipio mientras el primer edil le explicaba cómo arrasó el agua algunas zonas del pueblo.

Ambos han paseado junto al barranco del Poyo acompañados del comisionado para la recuperación, Raúl Mérida; el vicepresidente tercero, Martínez Mus; y la directora general de Infraestructuras, María José Martínez; además de varios concejales del equipo de gobierno de Almenar.

Preguntado por si con esta visita se inicia una ronda de desplazamientos a las localidades afectadas, Barrachina ha afirmado que Picanya es el primer municipio, pero ha añadido que Pérez Llorca "sin duda estará en todos".

Con ello, tratará de recuperar la normalidad y que el presidente de la Generalitat pueda "pisar" la zona cero. Algo que su predecesor, Carlos Mazón, no pudo hacer con naturalidad en los últimos 13 meses.