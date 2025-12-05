La Audiencia de Valencia ratifica la decisión de la jueza de no ampliar el informe de la Guardia Civil sobre la dana

La zona cero de la dana veinte días después del paso de la riada, imagen de archivo. Efe / Biel Aliño

La Audiencia de Valencia ratifica la decisión de la jueza de Catarroja de no ampliar el informe de cronología sobre la dana que aportó al sumario la Guardia Civil.

El tribunal ha dictado dos nuevos autos sobre la causa penal en la que se investiga la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024 en los que, de nuevo, respaldan la postura de la jueza Nuria Ruiz Tobarra y sus decisiones.

Los seis magistrados que componen la Sección Segunda han desestimado las peticiones efectuadas por las acusaciones populares que ejercen Vox y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y una acusación particular.

En primer lugar, solicitaban la ampliación del referido informe y, en segundo, la citación de sus autores.

En relación a la primera petición, los magistrados de la Audiencia argumentan que la parte que recurre "no identifica en términos racionalmente comprensibles qué concreta utilidad, a los fines del presente procedimiento, puede esperarse de la aportación de la ampliación del informe de la UOPJ de la Guardia Civil que solicita".

"Se investiga si en el fallecimiento de personas y en el sufrimiento de lesiones sufridas por otras muchas pudo intervenir como factor causal eficiente la omisión de medidas por parte de quienes normativamente tuvieran atribuido un deber específico de adoptarlas", añaden.

En este sentido, consideran que la parte no expone "qué relación de utilidad y pertinencia puede guardar con la investigación la solicitada ampliación del informe".

En relación a la solicitud de comparecencia de los autores de dicho informe cronológico sobre la barrancada, la Audiencia Provincial se expresa en términos similares.

La instrucción judicial, señala, "no puede estar dirigida a confirmar una determinada hipótesis sobre los hechos de apariencia delictiva que justifican la investigación, sino a aportar toda aquella información que, a priori, se revela apta para esclarecer lo sucedido".

Y subraya que "es la progresiva aportación de la misma la que permite ir decantando, en función de los datos que van apareciendo, una determinada hipótesis reconstructiva de los hechos".

En este caso, "conocer la calidad de la información que accedió a quienes tenían atribuida la competencia para tomar decisiones, los momentos en que la misma les llegó, los procesos deliberativos desarrollados con la información que se tenía, la información utilizada en dichos procesos, los momentos en los que se podía estar en condiciones de tomar dichas decisiones y, en su caso, las razones que pudieran haber existido para demorarlas, constituyen algunos de los parámetros que permiten discriminar cuándo las diligencias propuestas deben ser admitidas o rechazadas".

Los magistrados concluyen que la parte recurrente "no identifica qué aportación, adicional a la que obra en el extenso informe elaborado por los componentes de la Guardia Civil, podría incorporar la comparecencia ratificadora denegada".

En sus razonamientos subrayan que "lo más relevante" del referido informe de la Guardia Civil "es el detalle con que recoge la información que fueron remitiendo la AEMET y la CHJ a lo largo del día 29 de octubre de 2024, las horas a las que constan que se remitieron los avisos manuales y automáticos y los destinatarios de los mismos".

"También se ha analizado la información recogida de las comunicaciones telefónicas que se recibieron en el teléfono de emergencias 112, para, a partir de ellas -añaden-, poder identificar horas aproximadas en las que se pudo producir el desbordamiento en cada núcleo urbano o en las que en dicho servicio de atención de emergencias se tuvo telefónicamente conocimiento de ellos".