Llorca diseña un Gobierno continuista con la era Mazón en el que suma perfiles de peso político y de la época de Camps

Juanfran Pérez Llorca ha anunciado este miércoles la configuración del Gobierno con el que finalizará la legislatura y tratará de ser candidato en 2027.

Un Ejecutivo lleno de equilibrios en el que se mezcla el continuismo de la era de Carlos Mazón, los cambios de cartera relevantes, la incorporación de perfiles de peso político y de guiños a dirigentes del partido y el fichaje de rostros de la época de Francisco Camps.

Ocho de los nueve consellers que estaban hasta la fecha siguen, lo que tampoco traslada el mensaje de una renovación potente.

Una de las novedades principales es el nombramiento de José Díez como vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, tal como ha avanzado EL ESPAÑOL. Hasta ahora era director general de Proyectos Estratégicos, departamento dependiente de la Presidencia de Mazón.

Pérez Llorca lo ha señalado como hombre fuerte en un puesto que recupera de anteriores gobiernos del PP y con el que quiere reforzar su núcleo duro. Entre sus atribuciones entra la secretaría del Consell, que hasta la fecha estaba en manos de Susana Camarero.

Pepe Díez asume de esta manera un rol organizativo y político en Presidencia de relevancia. Su perfil goza de buena consideración y ha sido recibido con elogios dentro del PP.

Pertenece al llamado 'clan de La Marina', en el cual se encuentra el propio Pérez Llorca. Además, es marido de la concejal del Ayuntamiento de Valencia Julia Climent, por lo que agrada al entorno de María José Catalá.

El nuevo conseller de Presidencia ha tenido un papel relevante en la llegada de Edwards Lifescience a la Comunitat, con la instalación de una planta en Moncada, y mantiene una interlocución permanente con empresas como PowerCo.

Abogado de la Generalitat y Doctor en Derecho Civil por la Universitat de València, Díez fue responsable del área jurídica y de recursos humanos del Palau de Les Arts de 2005 a 2007 y director del gabinete de Mario Flores, conseller de Infraestructuras y Transporte de 2007 a 2012 en el Gobierno de Francisco Camps y, más tarde, de Alberto Fabra.

En 2023 fue nombrado por Carlos Mazón para situarse bajo el paraguas de Presidencia de la Generalitat, pero su trayectoria y perfil especialmente técnico, además de discreto y con trayectoria, lo ha situado como titular de Presidencia.

Los nuevos consellers María del Carmen Ortí, Pepe Díez y Elena Albalat. EE

Nuevas caras y guiños

En el apartado de caras nuevas, lo acompañan María del Carmen Ortí y Elena Albalat. La primera como consellera de Educación, Cultura y Universidades y la segunda como titular de Servicios Sociales e Igualdad, que dirigía Camarero.

Ortí es natural de Xirivella y hermana del ex alcalde de esta localidad Enrique Ortí. Su familia ha sido bastante cercana a la del histórico Juan Cotino, ex director general de la Policía y referente del sector cristiano del PP.

De ahí que se la asocie a esta corriente del partido y a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de quien se la considera cercana y, por lo tanto, su nombramiento se interprete como un guiño a ella.

La nueva consellera ha sido profesora de colegio público. Funcionaria de carrera del cuerpo de Inspección de Educación de la Generalitat, es diplomada en Ciencias de la Educación por la Universitat de València y licenciada en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya.

En la actualidad, ocupa la dirección de la Universidad Popular del Ayuntamiento de València y anteriormente desempeñó el cargo de subdirectora general de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, y de directora del Centro de Formación del Profesorado de Torrent.

En cuanto a Elena Albalat, es actualmente secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario y se la considera cuota de Castellón en el Consell. Por lo tanto, próxima a la presidenta provincial del partido, Marta Barrachina.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I y máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, especialidad en Dirección Estratégica de la Comunicación y Gestión de Intangibles, ha desarrollado su carrera política en diversos puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Onda y la Diputación de Castellón.

Cambios poco drásticos

El apartado de nombramientos supone la renovación real en un Gobierno que cuenta con un único cese: el de Ruth Merino, que deja la Conselleria de Hacienda y Economía.

La ex síndica de Ciudadanos en Les Corts fue uno de los fichajes estrella de Mazón para su nuevo Gobierno de 2023. De hecho, la hizo portavoz al inicio de la legislatura.

Se trata, probablemente, del distanciamiento más evidente que Pérez Llorca ha hecho del ex presidente de la Generalitat en la configuración de su nuevo Ejecutivo. Y se trata, curiosamente, de una persona ajena a la dana.

Susana Camarero y Juanfran Pérez Llorca, en Les Corts. Eduardo Manzana / EP

Existen otros dos cambios que, si bien son relevantes, no han sido drásticos. Uno es el de Susana Camarero, a quien aparta de la portavocía, de Servicios Sociales y de Igualdad pero mantiene en la vicepresidencia primera con una conselleria de nueva creación que pasa a ser estratégica en el Gobierno: Vivienda, Empleo y Juventud.

Con este movimiento, Pérez Llorca opta por no degradarla, aunque sí quitarle las competencias más polémicas. Camarero ha sido la cara visible del Ejecutivo en la defensa de Carlos Mazón tras la dana y su gestión de las residencias de mayores en la tragedia ha estado cuestionada.

Sin embargo, lo cierto es que sigue y con responsabilidades importantes. Y como en estas situaciones ninguna decisión es casual, cabe recordar que Camarero cuenta con importante ascendencia en Génova.

Otro de los movimientos importantes ha sido el de José Antonio Rovira, al que muchos veían fuera pero no. Pasa a dirigir Economía y Hacienda, a las que se unen las áreas de Simplificación Administrativa y de Función Pública.

El hasta ahora conseller de Educación ha sido uno de los perfiles más criticados del actual Gobierno, especialmente desde la oposición, y suele ser habitual que sus declaraciones generen polémica. Se trata de alguien muy cercano a Mazón y con el que también mantiene amistad Pérez Llorca.

Perfil duro de portavoz

A los que siguen, y con galones, se une Miguel Barrachina, quien mantiene la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y asume la portavocía del Gobierno.

Este nombramiento estaba previsto que lo realizara Mazón en su remodelación del Ejecutivo que dejó pendiente y ahora lo ratifica Pérez Llorca.

De dilatada trayectoria como parlamentario y de verbo afilado, la imagen pública que Barrachina ha ejercido en Les Corts podría chocar con la del nuevo presidente de la Generalitat, de talante pausado y moderado.

Sin embargo, tal vez esté ahí la razón. Pérez Llorca se reserva para sí mismo la imagen institucional y de consenso, mientras Barrachina marcará la posición del Gobierno en las cuestiones más políticas. Todo, además, en un contexto en el que al PP le interesa comer terreno a Vox en el discurso. El nuevo portavoz podría desempeñar ese rol.

Entre los que continúan se encuentra asimismo Vicente Martínez Mus, que se queda como vicepresidente tercero y Conseller para la Recuperación tras la dana junto a Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Energía.

En la misma situación están Marciano Gómez (Sanidad), Juan Carlos Valderrama (Emergencias), Nuria Martínez (Justicia) y Marian Cano (Industria, Comercio y Turismo).

Campismo en la Sala de Máquinas

Si los cambios en las consellerias son los más relevantes, los de la sala de máquinas de la Presidencia de la Generalitat resultan especialmente simbólicos.

Henar Molinero ocupará la nueva secretaría autonómica de Presidencia y Jacobo Navarro de Peralta la de Estudios y Políticas Públicas. Los acompaña como nuevo secretario autonómico de Comunicación Vicente Ordaz, hasta ahora presidente del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).

Molinero y Navarro son dos perfiles clave de la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat. Molinero llegó a ser mano derecha del que fuera jefe del Ejecutivo autonómico y trabajó junto a Ana Michavila, jefa de Gabinete de Camps.

Navarro, por su parte, fue nombrado por Alberto Fabra en julio de 2012 director general de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). Cuenta con un perfil más técnico.