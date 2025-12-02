Pérez Llorca ultima una remodelación de Gobierno que apunta a más consellerias y reubicación de competencias

El ya presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ultima una remodelación de Gobierno que apunta a que contará con más Consellerias y con una reubicación de competencias.

Por el momento, todo está en su cabeza y poco trasciende, aunque las posibilidades y las quinielas circulan, como es normal en los días previos, entre los nervios dentro del Ejecutivo.

Pérez Llorca celebrará este martes su toma de posesión en Les Corts. Un acto solemne y de gran afluencia política en el que está previsto que le acompañe, en representación de la dirección nacional del PP, el secretario general, Miguel Tellado.

Tras la jura del cargo y su discurso -en el que volverá a pedir perdón a las víctimas de la dana-, el presidente de la Generalitat evitará el clásico paseíllo hasta el Palau de ambiente festivo. No habrá ni traspaso de poderes con su predecesor en el cargo, Carlos Mazón, ni recepción, tal como confirman desde la Generalitat.

Las circunstancias excepcionales han borrado estos actos de la agenda del día y, de paso, se evita la imagen de presidente saliente y entrante tras la dimisión de Mazón.

La remodelación de Gobierno es probable que se posponga a este miércoles salvo sorpresa. Entre las posibilidades que más circulan se encuentra que haya un aumento del número de Consellerias.

En este punto aparece como probable una Conselleria de Presidencia como manera de reforzar este departamento. Se trata de una figura a la que el PP ha recurrido en anteriores épocas y que tiene un importante peso político.

A modo de ejemplo, el último conseller de Presidencia fue José Císcar en el Gobierno de Alberto Fabra entre 2011 y 2015, cargo que compaginó con el de portavoz durante más de dos años.

Reubicación de competencias

En Presidencia también podría haber ajustes, más allá de la renovación total del núcleo duro del presidente con la salida de las personas de más confianza de Mazón.

Por ejemplo, con la reubicación en otros departamentos de las competencias de Transparencia -que podría acabar en Justicia- y Deportes -que se podría unir a Cultura-.

A ello se le unen otras especulaciones, como la creación de una Conselleria de Vivienda que fuera acompañada de otras competencias. Una manera de dar entidad propia a uno de los grandes problemas sociales actuales. Para ese departamento circula el nombre del actual secretario autonómico, Sebastián Fernández.

Esta reestructuración comportaría que se le retiraran esas funciones a la vicepresidenta Susana Camarero, que podría quedarse únicamente con Servicios Sociales al ser relevada, también muy probablemente, de la portavocía.

En cuanto a relevos y caras nuevas, prevalece el hermetismo. Diversas fuentes apuntan a la continuidad de Vicente Martínez Mus (vicepresidente para la Recuperación y Medio Ambiente), Marciano Gómez (Sanidad), Marian Cano (Innovación, Industria, Comercio y Turismo) o Nuria Martínez (Justicia), además de Camarero.

Más allá de estos nombres, poco se sabe del resto, si bien tampoco quiere decir que haya cuatro salidas de los restantes (Juan Carlos Valderrama, Miguel Barrachina, Ruth Merino y José Antonio Rovira). Eso sí, varias fuentes apuntan a la salida de este último de Educación.

En cuanto a los rostros entrantes, una de las especulaciones que circulaba era la de Magdalena González La Red, vicepresidenta segunda de Les Corts.

Se trata de la mano derecha de Pérez Llorca en el Parlamento, motivo por el cual todo apunta -y salvo sorpresa- a que seguirá en Les Corts. Además, se trata de un perfil clave en la interlocución con Vox.