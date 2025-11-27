Vox anuncia su apoyo a la investidura de Pérez Llorca, que marca distancias en financiación y la AVL

Juanfran Pérez Llorca será investido presidente de la Generalitat Valenciana. El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, le ha asegurado el apoyo de su grupo después de que el candidato se haya comprometido con las exigencias de la formación de Santiago Abascal en materia de inmigración y Pacto Verde.

El candidato a relevar a Carlos Mazón al frente de la institución contará, por tanto, con 53 votos favorables: los 40 del Partido Popular y de los 13 diputados de su socio preferente en la Cámara autonómica, Vox.

El popular había incorporado en su discurso de investidura por la mañana varios de los postulados del partido de Santiago Abascal para lograr su apoyo. Entre otras cuestiones, se ha mostrado favorable a "averiguar la identidad y origen de las personas que cometen delitos", sin considerar que por ello tengan que ser tildados de "racistas".

Pero también el rechazo a la "inmigración masiva y mal gestionada", porque a su juicio estas llegadas suponen, en el caso de la Comunitat Valenciana, un aumento de "la presión de unos servicios públicos" que ya de por sí funcionan al "límite" por la infrafinanciación que tiene la autonomía.

Junto a esto, también ha mantenido que la central nuclear de Cofrentes debe permanecer abierta, su rechazo al Pacto Verde Europeo, o la necesidad de trabajar en la reconstrucción, así como exigir al Gobierno de España que ejecute las obras hidráulicas pendientes para encauzar el barranco del Poyo, entre otros.

El popular, sin embargo, también ha querido reconocer que existen cuestiones que separan a ambas formaciones, como por ejemplo respecto a la financiación autonómica. Vox es partidario de una financiación única para toda España.

Pero también ha reconocido que se encuentran en extremos muy opuestos sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua, institución en la que Pérez Llorca sí que cree y que no considera un "chiringuito".

La formación de Abascal, por el contrario, es partidario de restarle todas las subvenciones posibles hasta "estrangular hasta la desaparición", como llegó a advertir el portavoz del grupo parlamentario, José María Llanos, hace unos meses cuando pactaron los Presupuestos de la Generalitat de 2025.

El "problema", para Pérez Llorca, es "la gestión de una AVL malentendida". "LA RAE por ejemplo no se dedica a la promoción de la lengua, no se creó con esa finalidad y tampoco la Acadèmia", ha advertido durante la sesión el popular.

Acto seguido ha invitado a crear una nueva ley entre todos "para devolverle el sentido con el que se creó y debería tener". "No se trata de recortar, sino de reordenar. Yo creo en la institución", ha dicho.

A pesar de las diferencias destacadas por Pérez Llorca, Vox ha celebrado que el candidato del PP haya incorporado en su discurso y transformado en compromisos de legislatura las peticiones que el partido de Abascal había planteado para dar el 'sí'. Por lo que le ha asegurado que le votaría a favor cuando llegara la votación.