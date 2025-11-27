Lesaec anuncia su dimisión como presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sud

Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, ha comunicado que abandona la organización que representaba a familiares de víctimas de la dana un año después de la tragedia y semanas después de comparecer en la Comisión de investigación del Congreso.

Lesaec ha dimitido de su cargo como presidente de la organización tras cumplir "buena parte" de los objetivos y considerar que la entidad está "bien encaminada" un año después de las inundaciones.

Así lo ha transmitido en un comunicado emitido por el propio Lesaec en el que ha informado de que todavía no hay un relevo para presidir la asociación.

"Hace un año aproximadamente, ante la catástrofe que nos asoló a todos, unos vecinos de Alfafar (Valencia), ante la falta de medios por parte de las administraciones, decidimos constituir una asociación con un primer objetivo: ayudarnos entre nosotros, ya que todas nuestras viviendas habían sido anegadas", explica.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la asociación vivía en estos momentos una situación "complicada" y el equipo directivo estaba "cansado" tras un año de fuerte desgaste tras la tragedia.

El propio Lesaec ha confirmado a este diario su salida de la asociación y ha reconocido "tensiones" y "cansancio" en el seno de la organización al tiempo que ha transmitido que una nueva directiva "llevará las riendas de la asociación".

El presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud ha celebrado la consecución también de otros dos objetivos que surgieron "de forma natural" en su comunicado.

"Crear un listado de profesionales con los que poder contar a la hora de la reconstrucción de nuestras viviendas y llevar a la justicia a los responsables por esta nefasta gestión de la catástrofe así como de los días posteriores fueran quienes fueran, independientemente de las vinculaciones políticas de estos", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que en la reunión fundacional se decidió dirigir la asociación de "forma provisional" durante el primer año y, tras el primer aniversario, presentarse a la reelección "si así lo considerábamos".

"Con el año casi cumplido, buena parte de los objetivos se han cumplido y a nuestro parecer, la asociación está bien encaminada", ha apuntado.

En el comunicado ha indicado, al igual que ha asegurado a este diario que, "vista la situación actual, el nivel de cansancio y desgaste de los miembros de la directiva, problemas personales o familiares", ha decidido mantener la promesa inicial y no presentarse a la reelección, por lo que una nueva directiva tomará el relevo.