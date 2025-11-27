Juanfran Pérez Llorca, investido presidente de la Generalitat Valenciana con los apoyos de PP y Vox en primera votación

Juanfran Pérez Llorca se ha convertido este jueves en el octavo presidente de la Generalitat gracias a los 40 apoyos del PP y los 13 de Vox en primera votación.

El dirigente alicantino, un perfil desconocido más allá de la política valenciana hasta hace pocas semanas, sustituye en el cargo a Carlos Mazón, de quien ha sido su mano derecha y el cual dimitió el pasado 3 de noviembre tras un continuo cuestionamiento de su gestión de la dana. Su antecesor ha participado en la votación pero no ha asistido al resto del pleno.

El ascenso de Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat ha sido rápido e impulsado por un cúmulo de circunstancias imprevisibles hasta hace más de un año.

Alcalde de Finestrat desde 2007, tiene en su haber varias mayorías absolutas en este municipio de casi 10.000 habitantes. La etiqueta de "alcalde de pueblo" la menciona habitualmente, al igual que ha hecho este jueves durante su discurso de investidura.

De ahí dio el salto a la Diputación de Alicante, donde ejerció de diputado provincial en la etapa en la que Mazón presidió la institución.

Fue en mayo de 2023 cuando se convirtió en diputado autonómico. Ocupaba el tercer puesto en la lista por la circunscripción de Alicante.

Los populares ganaron las elecciones y Mazón lo hizo su hombre fuerte en el partido. Lo designó secretario general del PPCV, cargo en el que relevó a la ahora alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Desde entonces, fue el encargado de coordinar toda la vida interna del partido junto a las tres direcciones provinciales. Los tres presidentes (Vicente Mompó, de Valencia; Toni Pérez, de Alicante; y Marta Barrachina, de Castellón) han hecho acto de presencia, a lo largo de la jornada, en la sesión de investidura.

Pero durante estos años su labor no ha sido solo de partido. Mazón también lo señaló como su perfil de confianza en Les Corts, donde ha negociado multitud de cuestiones especialmente con Vox.

Tras la crisis de Gobierno de julio de 2024 por la salida de Vox, el presidente de la Generalitat en funciones lo designó portavoz del PP en el Parlamento autonómico.

Después de la dimisión de Mazón, quedó como único candidato de Génova para sucederle pese a las dudas que llegó a tener la dirección nacional.

Desde entonces, negoció con la dirección nacional de Vox los términos de su investidura. Este jueves ha realizado importantes cesiones al partido en su discurso en materia de condena al Pacto Verde Europeo y de inmigración.

Entre ellas, averiguar la identidad y los datos de origen de las personas que cometen delitos" y rechazar la "inmigración masiva y mal gestionada" o las "imposiciones de Bruselas" que "no son ecologismo, sino incompetencia".

Más allá de las cesiones, Pérez Llorca ha incluido gestos en su discurso que suponen un cambio de paso respecto a la etapa de Mazón, al que no ha mencionado en ningún momento de sus intervenciones.

Las principales han sido la petición de perdón a las víctimas o el tono de su alocución. "No voy a entrar a la política del fango y la confrontación en todo lo que queda de legislatura", ha asegurado.