Vox fía su apoyo a Juanfran Pérez Llorca al discurso de investidura: "Un acuerdo por escrito no nos hace falta"

Juanfran Pérez Llorca, antes de registrar su candidatura para relevar a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat. Efe / Manuel Bruque

Todo apunta a que Juanfran Pérez Llorca será investido como presidente de la Generalitat el próximo jueves 27 de noviembre, después de llegar a un pacto con Vox, sin foto ni firma.

La formación liderada por Santiago Abascal fía su apoyo al discurso de investidura del dirigente popular sin haber firmado ningún documento, tal y como informó EL ESPAÑOL. Pero ahora lo confirma abiertamente.

"Un acuerdo por escrito no nos hace falta", ha reiterado este lunes José Antonio Fuster, portavoz nacional de Vox, preguntado por este diario si el partido buscaba firmar un documento de acuerdo o no.

"Nos han engañado tantas veces que no hace falta. Lo que hace falta es escuchar a Pérez Llorca, escuchar su discurso de investidura y ver exactamente cuál es su posición. No esperamos muchas sorpresas. Vamos a ver sus compromisos, cuáles van a ser sus políticas y estaremos muy atentos", ha insistido.

El formato apunta a que replicará el de 2023 con Mazón: sin foto, documento, ni firma entre los partidos que lo sellen. O al menos, esa es la pretensión del PP a la que Vox sigue sin rechistar.

En la votación de este jueves en Les Corts Valencianes, Vox deberá ceder sus 13 votos. Según recalca Fuster, la clave está en el discurso de investidura.

Se trata de un extremo especialmente relevante, dado que el candidato deberá exponer ante la Cámara el programa político de gobierno del Consell que pretende formar y podrían quedar reflejados muchos de los compromisos alcanzados con el partido de Abascal.

Sin acuerdo firmado

El también secretario general del partido aseguró el pasado miércoles, minutos después de registrar su candidatura, que lo hacía "sin haber firmado ningún acuerdo de gobierno" con Vox al considerar que eso ahora no tocaba.

Pérez Llorca aseguró que no creía que fuera "necesario" ni "vital" firmar un pacto de forma pública entre y calificó la cuestión de irrelevante. "No es algo que me preocupe, ni una cuestión relevante", dijo.

El portavoz en Les Corts, José María Llanos, aseguró que su partido no exigiría "un documento notarial".

Para Vox el objetivo es "mantener el mejor gobierno posible para los valencianos", según afirmó su portavoz en el parlamento autonómico.

A tres días de celebrarse el debate de investidura, no existe un pacto firmado por escrito ni parece que lo vaya a haber.