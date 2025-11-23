El PP afirma que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el 29-O y que será la jueza la que dirima si mintió

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que el president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, se "equivocó" por no interrumpir su agenda el 29 de octubre de 2024, día de la fatídica dana.

Además, ha subrayado que será la jueza encargada de la causa de la dana la que dirima si mintió después de que haya solicitado las grabaciones completas de las comparecencias del president en las comisiones de investigación de Les Corts y el Congreso.

"Si la jueza que lleva este caso considera que hay alguna mentira en alguna de las declaraciones del señor Mazón, es ella quien tiene que encargarse de dirimirlo", ha declarado De los Santos.

Declaraciones que llegan después de que la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal por la dana haya requerido esas grabaciones para incorporarlas al procedimiento en el que se investiga la gestión de las riadas.

En una entrevista concedida a Europa Press, De los Santos ha expresado el "respeto absoluto" de su partido "a la labor de los jueces y las juezas".

Eso sí, ha subrayado que "los que mienten permanentemente en las comisiones de investigación de las Cortes Generales son los representantes del PSOE".

De la misma manera, en lo referente a la gestión de Mazón el día de la tragedia, el vicesecretario del PP se ha remitido a las propias declaraciones que realizó el president de la Generalitat.

El propio Mazón, en la declaración institucional en la que comunicó su dimisión, reconoció que debería haber cancelado su agenda ese día, en el que almorzó con Maribel Vilaplana en 'El Ventorro'.

"Voy a parafrasear al señor Mazón. Creo que debería haber suspendido toda esa agenda ese día y haberse desplazado a los municipios que estaban viviendo la tragedia", ha manifestado De los Santos.

Sin embargo, ha subrayado que la dana del 29 de octubre también es "consecuencia de muchas decisiones erráticas" y de "políticas ultraortodoxas medioambientales, que a fecha de hoy siguen sin permitir que se limpien los barrancos".

Además, ha recalcado que "no se ha puesto ni un solo céntimo" para "construir infraestructuras" para evitar este tipo de "desgracias".

Crítica a Rufián

De los Santos ha criticado duramente la intervención del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, durante la comparecencia de Mazón tras llamarle "homicida" y "psicópata" y ha recalcado que esos calificativos los emplean "los mismos que no tienen ningún problema en pactar con Bildu".

"¿Qué le parecería si yo, cada vez que intervengo en el Congreso y habla Bildu, sacara una foto de los niños asesinados en Vic, en la casa cuartel de Alicante, en la de Zaragoza o del niño que fue asesinado hace 45 años en Extremadura y que fue la primera víctima mortal infantil de la repugnante banda terrorista ETA?", ha preguntado.

De los Santos ha resaltado que ERC pacta con los "herederos" de ETA y, sin embargo, no tiene "ningún problema en señalar al presidente Mazón, que por supuesto se equivocó y que como ha dicho él, tendría que haber interrumpido su agenda y haber ido a los municipios que estaban padeciendo esa inmensa tragedia".

Finalmente, el dirigente del PP ha expresado su pesar por los fallecimientos en esta catástrofe. "Lamento profundamente cada muerte, lamento profundamente cada circunstancia dolorosa y ojalá pudiéramos volver hace un año y un poco para que eso no hubiera ocurrido", ha asegurado.