La clínica dental de Alzira donde se trató la niña de 6 años fallecida no tenía autorización para sedación intravenosa

La clínica en la que fue atendida la menor de 6 años fallecida en Alzira no cuenta con la autorización de la Conselleria de Sanidad para realizar las técnicas de anestesia, las cuales incluyen la sedación con fármacos por vía intravenosa.

Así lo han confirmado este sábado fuentes de la propia Conselleria, que aseguran que el centro privado está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, con lo que sí puede administrar sin más autorización anestésicos locales.

Es por ello que en este tipo de clínicas tan solo se pueden administrar anestésicos con efectos estrictamente locales, aplicando la dosis exacta que sea necesaria para cada paciente.

Por el momento, según las mismas fuentes, la investigación policial sobre el fallecimiento de la menor se centra en la dosis que administró un anestesista de la propia clínica para realizar el tratamiento: unos empastes para una caries y la extracción de algunos dientes de leche.

Así lo trasladó ayer la propietaria de la clínica, Mireia Vila, ante los medios de comunicación, quien aseguró que el anestesista que la atendió "no sabe qué ha podido pasar".

"No fue ninguna operación", aseguró Vila, quien ha apuntado que la menor "llevaba una sedación, no llevaba anestesia general ni nada".

Según explican los sanitarios, la sedación es una técnica médica que se utiliza para guiar a los pacientes a un estado de relajación y calma, pero que en todo caso debe ser aplicada por profesionales especializados como son los anestesistas.

"No sabemos qué ha podido pasar, parece que están investigando el lote defectuoso de anestesia", subrayó Vila.

Un tratamiento que se aplicó durante la mañana del jueves tanto a la menor fallecida como a la niña de 4 años que continúa ingresada y "estable" en el Hospital Clínico de Valencia.

Durante la tarde del jueves, ambas menores acabaron en el Hospital de la Ribera. La mayor, a las 16:52, ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital La Ribera en parada cardiorrespiratoria, donde finalmente falleció.

Por su parte, la niña de 4 años llegó una hora antes "con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia" y todavía continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Clínica clausurada

La Conselleria de Sanidad clausuró de forma cautelar la Clínica Dental Mireia en Alzira este viernes después de que trascendiera la noticia del fallecimiento.

Además, el Servicio de Inspección de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de la muerte de la pequeña. El suceso se encuentra bajo investigación policial y judicial.