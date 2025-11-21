La jueza de la dana cita como testigos al chófer y a los escoltas de Mazón que trabajaron con el presidente el 29 de octubre

La jueza de la dana ha citado como testigos tanto al chófer como a los escoltas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que estaban de servicio el día 29 de octubre.

A petición de una acusación particular y la acusación popular de Compromís, la magistrada ha acordado este viernes la citación de los escoltas y el conductor asignados al presidente de la Generalitat el día de la dana entre las 15.00 y las 21.00 horas.

De esta forma, la magistrada que investiga la causa de la dana considera necesario escuchar los testimonios si dichos testigos "efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios a raíz de ellos", en alusión al jefe del Consell y a la entonces consellera de Justicia e Interior.

Entiende la instructora que es extrapolable a estos testigos los argumentos recogidos en el auto de la Audiencia Provincial que ordenó la práctica de la testifical de la periodista que comió el día de la dana con el presidente de la Generalitat, Maribel Vilaplana.

Así, la petición se justifica en las recientes revelaciones, apuntadas por la periodista Maribel Vilaplana en su declaración en el juzgado, y por el propio Mazón en el Congreso, de que los escoltas no le acompañaron a la salida del restaurante tras la comida.

El letrado Ximo Esteve, autor de esta solicitud, consideró que sus testimonios pueden ser útiles respecto a la "cronología, ubicación y comunicaciones mantenidas por Carlos Mazón y Salomé Pradas, así como otras personas relevantes para la investigación".

Además, citó Esteve el pronunciamiento de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que autorizó la declaración de Vilaplana. "Forman parte de la instrucción las actuaciones dirigidas a averiguar la incidencia que pudo tener la omisión o traslado tardío de información en decisiones erróneas o en la omisión de decisiones debidas, las cuales podrían haber evitado los graves daños personales investigados".

Por ello, cree que los escoltas pueden ofrecer información relativa a las conversaciones telefónicas de Mazón, si fueron liberados del servicio por él mismo, su estancia en el restaurante, posible inquietud del presidente por lo que sucedía o el acompañamiento al Centro de Emergencias de l'Eliana.

Por lo que respecta al chófer y bedeles del Palau, esta parte considera que su testimonio es "indispensable" para reconstruir "de manera precisa lo que sucedió aquella jornada".

"La citación de los agentes de seguridad o escoltas, del o los chóferes del vehículo oficial, y del personal de vigilancia del Palau de la Generalitat constituye no solo una diligencia lógica y coherente con la investigación, sino estrictamente necesaria para esclarecer hechos clave", indica.

Se refiere a la ubicación, desplazamientos, comunicaciones, acompañamiento y conducta de Carlos Mazón, así como contrastar las declaraciones ya prestadas por Maribel Vilaplana y Marco Presa (asesor de Pradas), concluye el referido escrito.