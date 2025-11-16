Juan Carlos, agricultor, sobre la cosecha de mandarinas en la Comunitat: "La producción ha caído un 8% por el calor"

La campaña de cítricos de cada otoño es una de las etapas productivas más importantes de la agricultura valenciana gracias al producto local de calidad que cuenta con una gran valoración tanto en la Comunitat como en todo el territorio nacional e internacional.

Sin embargo, en esta recta final de año, cuando las cosechas de cítricos se recogen en toda la autonomía, los agricultores han observado un ligero descenso de producción que tiene una gran relevancia.

La recolecta, principalmente de mandarinas, se presenta este año "complicada" para los agricultores por una serie de circunstancias que afectan a las propias cosechas y a su rendimiento económico.

En primer lugar, Juan Carlos, agricultor valenciano, apunta a la difícil época estival vivida en la huerta valenciana. "Ha sido un verano difícil por las plagas y la meteorología", asegura.

Pero, además, tanto él como el responsable de cítricos de La Unió, José Francisco Nebot, coinciden en que el rendimiento económico ha impactado negativamente en las posibilidades de los agricultores

Y es que, la bajada del precio desde los 60 céntimos hasta los 45 ha frenado las buenas expectativas que tenían en el sector. Además, también se ha reducido la colecta y "se perderá el 10% por las granizadas".

Pero no son solo los aumentos de costes, ya que la competencia sudafricana, la cual, junto con ese incremento económico debido a las plagas, ha comprometido la cosecha.

Para tratar de paliar la situación, desde el Gobierno valenciano han tratado de poner en marcha una serie de ayudas al sector a través de un plan de reconversión.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, anunció que el plan "beneficiará a 36.000 explotaciones y 148.000 hectáreas cultivadas en la Comunitat Valenciana".

Se está ultimando la elaboración de este plan que tiene como "objetivo prioritario" mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad del sector.

"Es momento de hacer frente a los grandes retos que nos vienen por delante y, por tanto, debemos estar preparados para afrontar una situación marcada por precios en origen insostenibles, la competencia desleal de importaciones, el envejecimiento de las explotaciones, el relevo generacional, así como la necesidad de introducir variedades más competitivas y rentables", destacó.