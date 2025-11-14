La Policía Nacional detiene a dos jóvenes por agredir sexualmente a una mujer en la localidad valenciana de Paterna

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Paterna (Valencia) a dos jóvenes de 21 y 28 años, como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración a una mujer, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado día 4 de noviembre sobre las 20.00 horas, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a una calle de Paterna donde, al parecer, una mujer habría sido agredida sexualmente.

Inmediatamente, varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local se trasladaron al lugar. Una vez allí, encontraron a una mujer tendida en un banco, sollozando, quien les manifestó que había sido agredida sexualmente por dos varones.

Los agentes solicitaron entonces la presencia de personal sanitario para su posterior traslado a un centro hospitalario, activándose el protocolo de atención integral sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales.

La mujer supuestamente habría accedido a una vivienda abandonada y en ruinas próxima al lugar de los hechos para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta, momento en que dos hombres aprovecharon la oscuridad y el lugar poco transitado para entrar detrás de ella.

Una vez en el interior y tras obligarla a beber algún tipo de bebida alcohólica, uno la manoseó y sujetó por la cabeza, mientras el otro la agredía sexualmente con penetración. Los dos varones huyeron tras haberla agredido.

La UFAM de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna se hizo cargo de las investigaciones y procedió a identificar y detener rápidamente a los dos presuntos agresores sexuales.

Finalmente, los arrestados, uno con antecedentes y en situación irregular en España, han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de ambos, según las mismas fuentes.