El pacto PP-Vox para investir a Pérez Llorca apunta a replicar el formato de Mazón: sin foto ni firma y con promesas públicas

El PP y Vox negocian estos días la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón. O, mejor dicho, Pérez Llorca negocia con Vox su propia investidura.

Las discretas conversaciones se suceden y existe optimismo en un acuerdo que, de cerrarse, apunta a que replicará el formato del de Mazón cuando fue investido o cuando cerró el pacto de Presupuestos de 2025: ni foto, ni firma de documento, ni apretón de manos. Todo se limitaría, en principio, a compromisos públicos.

Este tipo de flecos todavía no se han concretado, pero fuentes de ambos partidos entienden que la escenificación no pasa necesariamente por nada relacionado con una comparecencia conjunta, una instantánea o una rúbrica de un escrito de puntos pactados.

Si existe una foto segura será la de la ronda de contactos que tiene que realizar la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, con los candidatos a la investidura y, por lo tanto, con Pérez Llorca.

Esta manera de proceder ha sido, en realidad, la habitual por parte del PP y Vox en la Comunitat Valenciana. La única instantánea entre ambos para la investidura de Mazón fue la de las negociaciones.

En aquel momento, 2023, fue Vox el que salió a anunciar un acuerdo exprés de Gobierno por el que Mazón se aseguraba la investidura y la presidencia de Les Corts se quedaba en manos de los que fueran sus socios. El documento para la conformación del nuevo Ejecutivo se hizo público posteriormente.

Lo que ahora se pacta es una investidura, por lo que esos puntos por escrito no resultarían necesarios. Algo que también sucedió en el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat de 2025.

Tras meses de negociaciones, Mazón lo anunció el pasado marzo. Lo hizo en un discurso público hecho a medida de Vox en el que asumió sus postulados en materias como políticas verdes o inmigración.

Condiciones

Es probable que suceda lo mismo ahora. Vox centra mucho sus condiciones en el mantenimiento de los acuerdos de esas cuentas. No parece que vayan a entrar en las negociaciones cuestiones adicionales como leyes que se tramitan o se tienen que tramitar en Les Corts.

Por ejemplo, la de Señas de Identidad -todavía muy en pañales- o la de la Renta Valenciana de Inclusión, para la que Vox ha presentado esta misma semana unas enmiendas -se cumplía el plazo- con las que presionar al PP. En ellas incluye un endurecimiento de los requisitos de acceso a la ayuda para los extranjeros. Algo que va en línea con su discurso sobre la inmigración.

Las medidas relativas a políticas verdes que ya se acordaron en presupuestos consistieron en la supresión de tasas al sector pesquero, rebajas para el sector agrícola o la reducción de partidas de Transición Ecológica.

En cuanto a inmigración, se incorporó una partida para poder realizar pruebas de edad a menores inmigrantes no acompañados y otra para "acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados" para repatriarlos.

Pese a todo, parece difícil para el PP negarse a acoger 'menas' -más allá de una posición pública contra la política de inmigración de Pedro Sánchez- porque supondría un incumplimiento de la ley.

Otra de las peticiones de Vox es que Pérez Llorca exija obras hidráulicas, presas y diques. No parece que vaya a ser un obstáculo, pues Alberto Núñez Feijóo ya presentó un plan para actuar en las infraestructuras hidráulicas de la Comunitat Valenciana.

Mientras todo se concreta, los plazos para el acuerdo entre Pérez Llorca y Vox seguramente se apuren. El candidato a la Generalitat no tiene previsto registrar su candidatura hasta que no tenga cerrado el pacto ante el riesgo que le supondría. Así que cuenta con tiempo hasta el 19 de noviembre.

El primer pleno de investidura se tendrá que celebrar la semana siguiente y seguramente sea a partir del 24. Pocos días antes Pérez Llorca tendrá que declarar como testigo ante la jueza de la dana.