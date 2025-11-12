Juristes Valencians exige a Les Corts designar a los diputados para defender la reforma constitucional en el Congreso

La Asociación de Juristes Valencians ha convocado una concentración ante Les Corts Valencianes el próximo 13 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, con el lema 'Sentiu als valencians-Votació urgent dels diputats que han de defendre el Dret Civil Valencià davant del Congrés'.

La protesta, que se celebrará este jueves, insta a Les Corts Valencianes a contestar en el próximo pleno la petición de la presidenta del Congreso de los Diputados para designar los diputados encargados de defender la reforma constitucional valenciana.

En concreto, tal y como han subrayado desde la asociación, la protesta "pretende urgir la elección de los diputados que han de defender la propuesta de reforma constitucional, para la recuperación efectiva del Derecho Civil Valenciano, propuesta aprobada hace más de cinco años y medio

por Les Corts".

A la protesta han confirmado su participación dirigentes sindicales, empresariales, profesores universitarios y los representantes de instituciones, colectivos culturales y sociales, junto a exparlamentarios de otras legislaturas que han promovido la restitución del autogobierno civil.

Por su parte, el presidente de la asociación, José-Ramón Chirivella, ha informado a Les Corts que "la presidenta del Congreso también ha invitado al Parlament Balear a designar los diputados que defenderán la propuesta de reforma constitucional para dotar a los ciudadanos de la isla de Formentera de un senador de forma independiente a la de Eivissa-Ibiza".

Chirivella también ha confirmado que la semana del 11 al 14 de noviembre el Parlament de les Illes Balears acometerá la designación de la delegación del legislativo balear ante el Congreso y ha apuntado a las formaciones políticas valencianas.

"Es de máxima urgencia que PPCV, PSPV y Compromís designen a los diputados de Les Corts que darán voz a la reforma constitucional impulsada por la sociedad valenciana para hacer efectivos los derechos civiles previstos en el Estatuto", ha sentenciado.

Por último, el presidente del colectivo jurídico valenciano ha reclamado a los grupos parlamentarios que "escuchen y sientan la voluntad de la sociedad valenciana de dejar de ser discriminada respecto a un derecho civil que tienen los españoles de otras seis comunidades autónomas".

"Para ello deben elegir en el próximo pleno de Les Corts a esos tres diputados para reclamar la plenitud del Estatuto valenciano en el Congreso", ha asegurado.