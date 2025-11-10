Vilaplana declara a la juez que la noche de la dana Mazón le dijo: "¿Cómo iba a saber lo que estaba pasando?"

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, a su salida de los juzgados de Catarroja. Efe / Ana Escobar

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el actual presidente en funciones Carlos Mazón, reveló a la jueza que instruye la causa penal de la dana la conversación que mantuvo con el jefe del Consell la misma madrugada, la del 30 de octubre.

La comunicadora relató que sobre la 01:00 o las 02:00, cuando ella estaba en la cama, habló con Mazón. Antes, Vilaplana le había escrito un mensaje de Whatsapp tras verlo en televisión en el que le avisaba de que cuando fuese posible contactase con ella. "Por favor, cuando sea posible contacta conmigo", escribió.

Ella le decía: "¿Qué ha pasado?", y él solo repetía: "Esto es muy grave, esto es muy grave". Mazón estaba angustiado. Ella le preguntó si sabía de esto mientras estaban comiendo y él le dijo: "¿Cómo voy a saberlo?".

Vilaplana no puede reproducir exactamente las palabras de aquella conversación, pero explica a la jueza que él la llamó por WhatsApp. No sabe si le llamó desde otro teléfono que le prestaron.

Así se desprende de la transcripción de la declaración que realizó ante la magistrada a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Cuando consigue dialogar con Mazón, Maribel le pregunta si sabía qué estaba pasando. De acuerdo con la declaración de Vilaplana, él le contesto que era "muy gordo, muy grave" y que "'cómo iba a saber lo que estaba pasando'".

Ella le pidió, entonces, que no sacara su nombre porque le parecía "muy grave aun sin saber la magnitud de lo que era". La periodista dijo que no quería salir para que su nombre no se asociase a ese "capítulo terrible", algo de lo que se arrepiente.

Después de la llamada que tuvo esa misma noche con Carlos Mazón, hubo otra dos días después. Él la volvió a llamar para pedirle disculpas para explicarle que tenía "mucha presión" y le dijo que, "tarde o temprano, tendría que salir su nombre".

El ahora jefe del Gobierno valenciano en funciones solo le llamó para pedirle disculpas y para decirle que tenía que hacerlo, y que era mejor que cortaran todo tipo de contacto.

Entonces, ella borró todas las conversaciones y hasta su número de teléfono, porque tal y como aseguró en el interrogatorio, le entró un ataque de pánico. A día de hoy no lo tiene.

Vilaplana tambien narró algunos de los momentos de la comida en El Ventorro. Según lo que ella presenció, Mazón comenzó a ausentarse de la mesa de manera más continuada a partir de las 17:00 debido a que el volumen de llamadas se incrementó.

En esos momentos, se iba a hablar y volvía de manera constante. En ningún momento le reveló el contenido de estas llamadas a la comunicadora.

