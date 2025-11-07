Una joven de 20 años fallece tras ser arrollada por un camión de reparto en un paso de peatones en Valencia

Una joven de 20 años ha fallecido durante la mañana de este viernes tras ser atropellada por un camión de reparto en el cruce de las calles Valle de la Ballestera y Hernández Lázaro en la ciudad de Valencia.

El siniestro se ha producido cerca de las 7:00 horas cuando la víctima cruzaba un paso de peatones de manera correcta, ya que el semáforo de peatones se encontraba en verde y el de los vehículos en ámbar.

La joven cruzaba el paso y el camionero ha girado sin ver a la joven, según testigos y las primeras investigaciones de la Policía Local. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado con urgencia varias patrullas de la Policía Local y un equipo de la Unidad de Policía Judicial de Tráfico.

Además, la Policía Local ha realizado al conductor el test salival de detección de sustancias estupefacientes y ha dado positivo en cocaína y cannabis.

Los agentes investigan al camionero por un presunto delito de homicidio imprudente, y se encuentran a la espera de que los análisis confirmen la presencia de cocaína y cannabis en el cuerpo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.