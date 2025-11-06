Más de 500 alumnos de Valencia celebran su 'Día del Espacio' y recaudan fondos destinados a la salud mental

Más de 500 alumnos de Infantil y Primaria de British School of Valencia (BSV) han participado en una jornada extraordinaria dedicada a la exploración espacial, en la que la ciencia, la imaginación y la solidaridad se han dado la mano.

El evento, conocido como Space Day, ha convertido el colegio en un auténtico centro de investigación espacial, con talleres, experimentos, disfraces temáticos y actividades familiares que han acercado a los estudiantes al fascinante mundo del universo.

Vestidos de astronautas, extraterrestres y científicos, los alumnos han vivido una experiencia educativa lúdica diseñada para despertar su curiosidad por la ciencia desde edades tempranas.

Las aulas se han llenado de cohetes construidos por los propios estudiantes, experimentos adaptados a cada etapa educativa y momentos musicales con temática espacial, en los que también han participado las familias, reforzando el vínculo entre la escuela y su comunidad.

"Space Day es una de esas experiencias escolares que realmente dan vida al aprendizaje. Ver a nuestros alumnos explorar, imaginar y descubrir a través de actividades prácticas es maravilloso. Les permite desarrollar su curiosidad, pensamiento crítico y un auténtico gusto por aprender mientras se lo pasan en grande junto a sus compañeros", ha declarado Mr. Verdura, Head of Lower School de BSV.

"Contar con tantas familias acompañándonos en las aulas ha hecho que el día fuese aún más especial", ha añadido.

Recaudación solidaria

Aunque el protagonismo ha recaído en los más pequeños, los alumnos de Secundaria también se han sumado a esta celebración con una iniciativa solidaria: un Halloween espacial organizado por el Club de Correspondencia del colegio.

El objetivo ha sido recaudar fondos para el NHS Mental Health Trust del Reino Unido, centrado en la salud mental y el bienestar.

Gracias a su esfuerzo, han conseguido reunir 886,43 euros, reflejando el compromiso social que forma parte esencial de la filosofía educativa de BSV.

El equipo docente ha señalado que esta jornada ha formado parte de una "estrategia educativa más amplia" orientada a fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración entre estudiantes.

Actividades como el Space Day han permitido conectar áreas como ciencia, arte, comunicación y música, generando un "aprendizaje transversal y significativo".

Además del componente académico, la jornada ha reforzado el sentido de pertenencia y comunidad dentro del centro.

La activa participación de las familias ha evidenciado una vez más la importancia de abrir las puertas de la escuela a su entorno, promoviendo un ambiente educativo enriquecedor donde los vínculos emocionales también tienen un papel protagonista en el desarrollo integral del alumnado.